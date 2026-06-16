Modica e Ragusa cambiano volto: parte il piano per l’illuminazione smart

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La Sicilia accelera sulla transizione energetica con un piano da oltre 28 milioni di euro destinato all’efficientamento delle reti di illuminazione pubblica. Un intervento strategico che punta a ridurre i consumi, abbattere la spesa energetica dei Comuni e migliorare la qualità dei servizi urbani attraverso tecnologie più moderne e sostenibili.

Il programma, finanziato nell’ambito dell’Azione 2.1.3 del PR FESR Sicilia 2021-2027, coinvolge numerosi Comuni dell’Isola e si basa su un modello di partenariato pubblico-privato, pensato per accelerare la realizzazione degli interventi e garantire maggiore efficienza nella gestione delle risorse.

Il cuore dell’intervento si sposta nel Ragusano

Particolare attenzione è rivolta al territorio ragusano, dove il piano regionale intercetta alcuni dei centri più attivi sul fronte della riqualificazione energetica. Nel nuovo elenco dei progetti ricevibili e ammissibili figurano infatti anche Modica e Ragusa, due realtà centrali nel processo di modernizzazione infrastrutturale della provincia.

L’obiettivo è intervenire su impianti spesso obsoleti, sostituendo sistemi di illuminazione energivori con soluzioni a basso consumo e a maggiore resa tecnologica, in grado di garantire sicurezza, risparmio e sostenibilità ambientale.

Un investimento che supera la dotazione iniziale

Il valore complessivo delle richieste pervenute ha raggiunto 34,2 milioni di euro, superando la dotazione disponibile. Un dato che conferma l’alto livello di partecipazione dei Comuni e la forte domanda di interventi legati all’efficientamento energetico.

La Regione sta valutando la possibilità di incrementare le risorse per finanziare un numero maggiore di progetti, mentre le procedure di valutazione dovrebbero concludersi entro 60 giorni con l’emissione dei decreti di finanziamento.

Il Ragusano tra innovazione e transizione energetica

Per il territorio ragusano si tratta di un passaggio significativo, che si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale. L’ammodernamento della pubblica illuminazione rappresenta infatti uno degli interventi più visibili e immediati nella vita quotidiana dei cittadini.

L’adozione di sistemi a basso consumo e di tecnologie intelligenti per la gestione della rete luminosa non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce anche a migliorare la qualità degli spazi urbani, aumentando sicurezza e vivibilità nei centri storici e nelle aree periferiche.

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