Scicli contro le fake news: il Comune porta in tribunale gli autori delle campagne diffamatorie

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Basta fake news, campagne diffamatorie e contenuti manipolati per screditare le istituzioni cittadine. L’Amministrazione comunale di Scicli ha deciso di passare all’azione annunciando il ricorso alle vie legali, sia in sede penale che civile, contro cittadini identificati e utenti anonimi dei social network ritenuti responsabili della diffusione sistematica di contenuti lesivi dell’immagine dell’Ente e della comunità locale.

La decisione arriva dopo mesi di crescente preoccupazione per la proliferazione di pagine Facebook anonime, notizie false o alterate, contenuti generati o modificati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e video dai toni allarmistici che denuncerebbero presunti rischi per la salute pubblica e per la gestione della cosa pubblica.

Secondo il Comune, si tratta di una vera e propria deriva comunicativa che rischia di compromettere il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, alimentando sospetti, rancori e tensioni sociali attraverso la diffusione incontrollata di informazioni non verificate.

L’Amministrazione definisce la scelta di procedere legalmente come una decisione sofferta ma necessaria, maturata di fronte al dilagare di comportamenti ritenuti offensivi e lesivi della reputazione di dipendenti comunali, amministratori e lavoratori impegnati quotidianamente al servizio della collettività.

Nel mirino vi sarebbero profili personali, gruppi e pagine social utilizzati per diffondere accuse, insinuazioni e contenuti denigratori, spesso pubblicati sotto la protezione dell’anonimato. Un fenomeno che, secondo Palazzo di Città, avrebbe come finalità quella di orientare negativamente l’opinione pubblica e minare la credibilità delle istituzioni locali.

L’obiettivo delle azioni giudiziarie sarà quello di accertare eventuali responsabilità individuali e contrastare l’uso distorto dei social media come strumento di disinformazione e delegittimazione. Il Comune intende inoltre tutelare l’immagine della città di Scicli e difendere il lavoro di chi opera quotidianamente nell’interesse della comunità.

© Riproduzione riservata