Il Fisco come leva di governance e competitività: partecipato incontro sul Tax Control

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RAGUSA – Il Fisco può diventare uno strumento di pianificazione strategica, trasparenza e competitività per le imprese. È questo il messaggio emerso dall’incontro formativo dal titolo “Tax Control Framework oltre l’adempimento: da controllo del rischio a visione strategica”, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa in collaborazione con Sicindustria e l’Agenzia delle Entrate.

L’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione e un confronto di alto livello tra professionisti, istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo, ha acceso i riflettori su uno dei temi più attuali per il futuro della governance aziendale. Al centro dell’evento, la convinzione che la gestione del rischio fiscale non debba essere considerata esclusivamente un adempimento normativo, ma un elemento capace di incidere positivamente sull’organizzazione e sulla crescita delle imprese.

«Il controllo del rischio fiscale oggi non è più un semplice obbligo normativo, ma una scelta strategica», ha evidenziato il presidente dell’Odcec di Ragusa, Michelangelo Aurnia. «Quando le istituzioni dialogano e fanno squadra, il Fisco smette di essere percepito come un peso e diventa un’opportunità per rafforzare la governance aziendale, tutelare il valore dell’impresa e migliorare la qualità dei processi interni. È questa la direzione verso cui dobbiamo muoverci come professionisti e come sistema territoriale».

Particolarmente apprezzata la sinergia tra Ordine dei commercialisti, Sicindustria e Agenzia delle Entrate, indicata come esempio concreto di collaborazione tra professionisti, imprese e istituzioni. Un dialogo che, secondo gli organizzatori, rappresenta oggi un elemento imprescindibile per accompagnare il tessuto produttivo verso modelli di gestione più evoluti e consapevoli.

Aurnia ha inoltre voluto ringraziare i rappresentanti istituzionali che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. «Desidero ringraziare Giorgio Cappello, presidente di Sicindustria Ragusa, per l’ospitalità e la sensibilità dimostrata; Nicola Lamaddalena, direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, per una presenza autorevole e mai scontata; e naturalmente tutti i colleghi che hanno partecipato con attenzione e spirito di confronto. È attraverso queste collaborazioni che si costruisce un ecosistema professionale più forte e più preparato».

Momento centrale dell’incontro è stata la relazione del commercialista Giorgio Minardo, iscritto all’Ordine di Ragusa e professionista attivo tra Milano e Modica, che ha approfondito il tema del Tax Control Framework con un intervento di elevato profilo tecnico. Minardo ha illustrato come il Tcf possa rappresentare una vera e propria leva di governance aziendale, utile non solo a prevenire e gestire i rischi fiscali, ma anche a migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei processi interni.

«La relazione del collega Minardo – ha aggiunto Aurnia – ha dimostrato quanto la nostra categoria sia in grado di offrire competenze avanzate e strumenti concreti alle aziende del territorio. È un orgoglio vedere professionisti ragusani contribuire con autorevolezza a temi di rilevanza nazionale».

L’evento, che ha consentito ai partecipanti di ottenere tre crediti formativi professionali, si è concluso con un rinnovato impegno a proseguire lungo il percorso della collaborazione istituzionale e della crescita professionale.

«Continuiamo a lavorare insieme – ha concluso il presidente dell’Ordine – perché solo unendo le forze possiamo sostenere la crescita delle imprese, rafforzare il ruolo del commercialista e contribuire allo sviluppo del nostro territorio».



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