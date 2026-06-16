Premio Giovanni Cumbo: decima edizione approda al Castello di Donnafugata

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RAGUSA – Sarà il suggestivo scenario del Castello di Donnafugata ad ospitare, il prossimo 26 giugno, la decima edizione del Premio Giovanni Cumbo, iniziativa organizzata dalla Consulta dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Sicilia e dedicata alla memoria di uno dei professionisti che più hanno contribuito alla crescita e all’affermazione della categoria nell’Isola.

Dopo le ultime edizioni svoltesi a Sciacca, l’appuntamento approda quest’anno a Ragusa grazie anche al patrocinio del Comune, che ha messo gratuitamente a disposizione la prestigiosa location. L’evento rappresenta ormai un punto di riferimento per i Consulenti del Lavoro siciliani e un’importante occasione di confronto sui temi che interessano il presente e il futuro della professione.

Il programma della giornata prevede momenti di approfondimento e confronto dedicati alle principali sfide che il mondo del lavoro sta affrontando. Tra gli appuntamenti in calendario, il convegno dal titolo “Proteggere il lavoro tra intelligenza artificiale e consulenza”, che offrirà spunti di riflessione sull’impatto delle nuove tecnologie e sul ruolo sempre più strategico dei professionisti nell’accompagnare imprese e lavoratori. Previsto anche un secondo momento di approfondimento dedicato al valore del lavoro e al tema del salario giusto.

Tra gli interventi istituzionali è annunciata la partecipazione del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. Nel pomeriggio, dopo una pausa break, si terrà un ulteriore seminario dedicato ai giovani professionisti e alla costruzione della coscienza di categoria, con particolare attenzione alle nuove generazioni chiamate a raccogliere il testimone della professione.

Spazio anche ai momenti celebrativi. Durante la manifestazione saranno infatti premiati i Consulenti del Lavoro che hanno raggiunto il traguardo dei 35 anni di iscrizione all’Ordine, riconoscendo il valore dell’esperienza e dell’impegno professionale. Un riconoscimento sarà inoltre conferito a 21 nuovi consulenti che hanno recentemente ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione.

Momento centrale della giornata sarà la consegna del Premio Giovanni Cumbo, assegnato al candidato che ha ottenuto il punteggio più alto agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. Un riconoscimento che intende valorizzare il merito e l’eccellenza professionale, nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno importante nella storia della categoria.

«Si tratta di un evento di grande valore sociale e istituzionale – sottolinea il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa, Giusy Saraceno – che ha il merito di rafforzare il senso di comunità e di responsabilità condivisa tra tanti colleghi provenienti dalle diverse province della Sicilia. Interventi, dibattiti e momenti di confronto consentiranno di affrontare argomenti chiave per il futuro della professione e del mercato del lavoro, dall’evoluzione dei modelli organizzativi alla qualità delle relazioni professionali, fino all’impatto dell’intelligenza artificiale».

L’iniziativa si conferma dunque non solo come un momento di riconoscimento e celebrazione, ma anche come un’importante occasione di crescita professionale e di riflessione sui cambiamenti che stanno interessando il mondo del lavoro, nel segno dei valori e dell’eredità lasciata da Giovanni Cumbo.



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