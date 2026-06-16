Premio Moige 2026: tra i premiati il regista ragusano Filippo Genovese, autore della docuserie Scintille

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Un racconto autentico dell’incontro tra generazioni, fede e ricerca di senso. È questa la forza narrativa di Scintille, la serie documentaristica prodotta da Morgana Studio e trasmessa da Tv2000, che ha ricevuto il prestigioso Premio MOIGE 2026 nel corso della XIX edizione di Un anno di Zapping e di Streaming 2025-2026.

La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 15 giugno a Roma, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari di via di Campo Marzio, alla presenza di rappresentanti del mondo delle istituzioni, della cultura e dei media.

Ogni anno il Movimento Italiano Genitori assegna il riconoscimento alle produzioni audiovisive capaci di promuovere valori positivi per le famiglie e le nuove generazioni. La motivazione del premio sottolinea la capacità di Scintille di raccontare storie vere con rigore narrativo, sensibilità civile e una particolare attenzione ai temi educativi e sociali.

Scintille, il dialogo tra antichi Ordini religiosi e Generazione Z

Diretta da Eleonora Faccio, Michele Imperio e dal regista ragusano Filippo Genovese, la serie affronta un tema tanto originale quanto attuale: l’incontro tra gli antichi Ordini religiosi – Scalabriniani, Agostiniani, Benedettini, Salesiani, Gesuiti e Comboniani – e i giovani della Generazione Z.

Due mondi apparentemente distanti si confrontano attraverso linguaggi, esperienze e sensibilità differenti. Da questo dialogo nascono le “scintille” che danno il titolo alla serie: storie intense e autentiche raccontate episodio dopo episodio, senza schemi precostituiti e con uno sguardo attento alle trasformazioni della società contemporanea.

A guidare il racconto è il giovane sacerdote Gianluca Chemini, che accompagna il pubblico nei luoghi in cui questi incontri prendono forma, offrendo una testimonianza diretta di percorsi umani, spirituali e culturali spesso lontani dai riflettori.

Il sostegno di Tv2000 e la visione editoriale di Vincenzo Morgante

Tv2000 ha creduto nel progetto sin dalle sue prime fasi di sviluppo. Un percorso condiviso con il direttore Vincenzo Morgante, che ha contribuito a definirne identità e impostazione editoriale.

«Abbiamo sostenuto Scintille fin dalle prime fasi del suo sviluppo perché rappresenta pienamente il modo in cui Tv2000 interpreta il proprio ruolo editoriale: raccontare la realtà con profondità, andando oltre le letture superficiali e i ritmi del racconto mediatico più immediato», ha dichiarato Morgante.

Per il direttore dell’emittente, il riconoscimento assume un valore ancora più significativo perché arriva da un’organizzazione impegnata quotidianamente nella tutela delle famiglie e delle nuove generazioni.

Eleonora Faccio: “Un incontro che cambia la realtà”

Dopo la premiazione, l’autrice della serie Eleonora Faccio ha spiegato la missione che anima il progetto.

«Scintille è il racconto di un mondo che è già realtà. Religiosi appartenenti a ordini antichi che hanno secoli di storia alle loro spalle e giovani di oggi che sono in cerca del proprio futuro si incontrano nel presente e questo incontro modifica la realtà di tutti noi».

Secondo Faccio, l’energia che nasce da queste relazioni è destinata a propagarsi nel tempo, generando nuove prospettive e nuove forme di partecipazione sociale.

Filippo Genovese: “Le rivoluzioni nascono lontano dal clamore”

Tra i protagonisti del successo della serie c’è anche Filippo Genovese, che ha curato sia la regia sia la fotografia del progetto.

«Le voci lontane dal clamore sono quella periferia di eventi e di emozioni dove si formano le rivoluzioni. È da lì che arrivano quelle correnti di novità che cambiano il mondo», ha spiegato il regista.

Una filosofia che rappresenta il cuore stesso di Scintille: dare spazio a storie spesso ignorate dal racconto dominante e restituire centralità a esperienze capaci di generare cambiamento.

Una narrazione lenta che dà voce a chi non viene ascoltato

In un panorama mediatico dominato dalla velocità dell’informazione, Scintille sceglie una strada diversa. Morgana Studio costruisce una narrazione che privilegia l’ascolto, la profondità e il tempo necessario per comprendere davvero le persone e le loro storie.

È proprio questa capacità di raccontare la realtà senza rincorrere l’urgenza dell’attualità che ha reso la serie un prodotto originale nel panorama televisivo italiano, contribuendo all’assegnazione del Premio MOIGE 2026.

Trasmessa da novembre 2025 su Tv2000, la serie è disponibile integralmente in streaming sulla piattaforma Play2000, dove gli spettatori possono seguire tutti gli episodi on demand e scoprire le storie che stanno costruendo nuovi ponti tra tradizione e futuro.

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