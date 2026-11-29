Novant’anni di periti industriali a Ragusa: una serata tra bilancio, futuro e commozione

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A Villa Fortugno la festa dell’Ordine fondato nel 1936, il primo della Sicilia. Interventi sulla riforma delle professioni, sulla previdenza e sul legame tra tecnica e cultura. Consegnate le targhe agli iscritti da almeno 25 anni: il decano è Corrado Monaca, nell’Albo da 56 anni

Sala piena, ieri sera a Villa Fortugno, per i novant’anni dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Ragusa. Iscritti con le loro famiglie, rappresentanti degli Ordini dei periti industriali della Sicilia e delle altre professioni tecniche della provincia hanno ricordato la nascita del primo Collegio dei periti industriali dell’isola, fondato a Ragusa il 20 aprile 1936 da un gruppo di periti guidato da Santo Cavalieri. È stata una serata molto partecipata, con interventi di grande spessore che hanno fatto il punto sullo stato della professione e sulle sfide dei prossimi anni.

Dalle radici agli obiettivi: la relazione del presidente Blanco

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Ordine, Donato Blanco, che ha ripercorso novant’anni di storia intrecciata con quella del territorio. Nel 1936 la provincia era nata da appena dieci anni, aveva un’economia agricola e non disponeva di un istituto tecnico industriale: molti dei primi periti scelsero di insegnare, contribuendo a formare i giovani prima ancora di progettare impianti. Poi il cemento, la scoperta del petrolio da parte della Gulf nel 1953 e la petrolchimica, che a metà degli anni Sessanta davano lavoro a oltre 1.200 persone, con i periti spesso in ruoli di vertice. E la scuola: nel 1960 l’Istituto tecnico industriale di Ragusa, il «Chimicu», la cui esperienza continua oggi nell’Istituto Galileo Ferraris.

Blanco ha ricordato anche l’impegno per la comunità, dallo studio sull’inquinamento acustico di Ragusa del 2004, con la proposta di un regolamento comunale, alla prima sperimentazione nazionale del Fascicolo del fabbricato, a Pozzallo nel 2009. Oggi l’Ordine conta 127 iscritti, più della metà periti elettrotecnici e dell’automazione, ha una nuova sede in via Grazia Deledda e, per la prima volta, un vicepresidente e una consigliera.

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Sei gli obiettivi indicati per il futuro: i giovani, il dialogo stabile con il Galileo Ferraris e con l’università, la formazione continua, le competenze di cui il territorio ha bisogno (energia e fotovoltaico, automazione, digitale, sicurezza, ambiente, agroalimentare, rischio sismico), la difesa del ruolo della professione e l’intelligenza artificiale. «Vanno difese le professioni, prima ancora dei professionisti», ha detto Blanco. E sull’intelligenza artificiale: «Non dobbiamo temerla, ma governarla. Gli strumenti cambiano, la responsabilità resta nostra: la firma su un progetto è e sarà sempre quella di un professionista».

Riforma delle professioni e previdenza

Il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, Giovanni Esposito, ha fatto il punto sulla riforma degli ordinamenti professionali e su ciò che comporta per chi esercita la professione. Fabiana Casula, componente del Consiglio di amministrazione dell’EPPI, l’Ente di previdenza dei periti industriali, ha illustrato la riforma dell’Ente e le nuove sfide della previdenza di categoria.

Tecnica e cultura umanistica, nel segno di Quasimodo

Valerio Bignami, già presidente dell’EPPI, ha proposto una riflessione sul rapporto tra sapere tecnico e sapere umanistico, che spesso si sono guardati con diffidenza. La sua proposta è la «contaminazione dei saperi», e l’esempio scelto parla di questa provincia: Salvatore Quasimodo, nato a Modica nel 1901, diplomato all’Istituto tecnico di Messina e per dodici anni tecnico del Genio civile, prima di diventare il poeta premiato con il Nobel per la letteratura nel 1959. Bignami ha invitato la categoria a investire anche in cultura, arte e letteratura per rafforzare la propria autorevolezza e attrarre i giovani, auspicando «un nuovo Rinascimento». E ha chiuso con un pensiero rivolto al futuro: «Il nostro futuro è determinato dal nostro passato, e questo non può essere cancellato e dimenticato da nessuno».

Un’app per i novant’anni

Il consigliere Tiziano Parisi ha presentato PerIndApp, l’app realizzata dall’Ordine per l’anniversario. È gratuita, funziona anche senza rete e conserva i dati sul telefono. Raccoglie 54 strumenti di calcolo con i convertitori, la gestione delle pratiche con foto e checklist, la relazione in PDF, lo scadenzario, livella, inclinometro e bussola. Dentro c’è anche la storia dei novant’anni dell’Ordine, con le tappe, i presidenti e gli iscritti.

Le targhe e l’applauso per il decano

Momenti di particolare e intensa commozione hanno accompagnato la consegna delle targhe celebrative agli iscritti all’Albo da almeno 25 anni: quarantaquattro professionisti, chiamati sul palco a gruppi e poi, per chi ha 35 anni e oltre di iscrizione, uno per uno, tra gli applausi di colleghi e familiari. Per molti di loro è stato il riconoscimento di una vita di lavoro, fatta di impianti, collaudi e progetti che hanno accompagnato la crescita della provincia.

L’ultima targa è andata al decano dell’Ordine, il perito industriale Corrado Monaca, iscritto all’Albo da 56 anni: quando entrò nell’Ordine, il Collegio aveva appena compiuto trentaquattro anni. Il lungo applauso della sala per lui ha chiuso la parte ufficiale della serata, che guarda già al prossimo traguardo: il centenario, nel 2036.

Gli iscritti premiati

Da 25 a 29 anni di iscrizione: Salvatore Fratantoni, Vincenzo Parrino, Marcello Tirrito, Andrea Strada, Giuseppe Guccione, Lucio Lojacono, Biagio Burrometo, Salvatore Tornello, Raffaele Pisana.

Da 30 a 34 anni: Antonio Spata, Emanuele Cataldi, Paolo Firrisi, Massimo Cilia, Carlo Giovanni Cabibbo, Giovanni Ciurciù, Giancarlo Drago, Ivano Caltagirone, Giuseppe Munda, Massimo Occhipinti, Rosario Reccavallo.

Oltre 35 anni: Salvatore Zago, Gianluca Raniolo, Giuseppe Arestia, Salvatore Lo Magno, Angelo Occhipinti, Vincenzo Firullo, Giuseppe Brullo, Salvatore Antoci, Salvatore Cutrone, Giovanni Borrometi, Antonino Selvaggio, Salvatore Schininà, Giovanni Corbino, Donato Blanco, Giuseppe Dipasquale, Mario Pirozzi, Paolo Sciortino, Giuseppe Accetta, Carmelo Lo Presti, Vincenzo Scapellato, Carmelo Massari, Salvatore Salibba, Rosario Guastella e, decano, Corrado Monaca (56 anni).

La serata è stata realizzata con il sostegno di numerose aziende, in gran parte del territorio ibleo, che l’Ordine ringrazia insieme al Consiglio direttivo: Donato Blanco, Giuseppe Arestia, Simone Santaera, Vincenzo Parrino, Letizia La Rosa, Tiziano Parisi e Vincenzo Criscione.

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