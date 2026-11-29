Giovani in fuga, 12mila lasciano la Sicilia: a Ragusa 36 ritorni ogni 100 partenze

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TK Per ogni giovane che torna nel Ragusano, quasi tre fanno la valigia. E intanto la Sicilia continua a svuotarsi: nel solo 2025 hanno lasciato l’Isola 12.152 ragazzi tra i 25 e i 34 anni, 8.849 diretti al Centro-Nord e 3.303 all’estero. Il dato, contenuto nel Rapporto Svimez 2026, è stato rilanciato sabato 28 novembre alla conferenza internazionale «Giovani del Mediterraneo, costruire insieme il futuro», chiusa all’abbazia benedettina di San Martino delle Scale.

Negli ultimi vent’anni, ricordano gli organizzatori, la popolazione siciliana tra i 15 e i 34 anni si è ridotta di 312 mila unità, con un calo del 19,7 per cento.

Ragusa, 36 ritorni ogni cento partenze

Scendendo alla provincia iblea, i numeri raccontano la stessa emorragia. Tra il 2021 e il 2025, secondo l’elaborazione della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro su dati Istat, dal Ragusano sono espatriati 2.377 under 40, mentre ne sono rientrati dall’estero 857. Il saldo è negativo di 1.520 giovani. Ragusa ha il rapporto più basso dell’Isola tra rientri ed espatri: poco più di 36 ritorni ogni cento partenze.

E il conto non comprende chi lascia Ragusa per Milano, Bologna o Torino, che secondo l’Istat è la parte più consistente della perdita di laureati del Sud. Tra il 2019 e il 2025 il Mezzogiorno ha perso circa 150 mila laureati tra i 25 e i 34 anni: 122 mila nel saldo con il Centro-Nord e 28 mila con l’estero.

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Pochi Neet, ma meno occupati

C’è però un indicatore su cui la provincia fa meglio del resto della Sicilia. In Sicilia nel 2025 il 27,5 per cento dei giovani tra i 15 e i 34 anni non lavora e non studia, contro una media nazionale del 15,6 per cento, secondo i dati della Banca d’Italia citati alla conferenza. Nell’ultima indagine sulla qualità della vita di ItaliaOggi, invece, Ragusa è quarta in Italia nella dimensione della sicurezza sociale, che quest’anno comprende anche l’indicatore dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni fuori da scuola e lavoro.

Il mercato del lavoro locale però rallenta. Secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, nel 2025 gli occupati in provincia sono scesi da 123.973 a 120.889, 3.084 in meno in un anno, mentre in Sicilia crescevano di quasi 14 mila.

«Partire sia una scelta»

Alla conferenza, promossa dalla Fondazione Dusmet, dal Coppem, dalla Conferenza episcopale siciliana, dalla Pontificia facoltà teologica di Sicilia e dalla rete Mare Nostrum, si è guardato anche ai segnali positivi: secondo Eurostat, in Italia la quota di Neet tra i 15 e i 29 anni è scesa dal 25,7 per cento del 2015 al 13,3 per cento del 2025, vicina alla media europea dell’11 per cento.

«Il nostro obiettivo non è scoraggiare i giovani dal partire, ma contribuire a creare le condizioni affinché partire sia una scelta, restare una possibilità concreta e tornare un’opportunità», ha detto Cristiano Bevilacqua, direttore scientifico della Fondazione Dusmet.

Lo stesso concetto era emerso a maggio a Ragusa, al convegno dell’associazione Ragusani nel Mondo su «Restare o partire?»: a lasciare la provincia oggi sono soprattutto giovani laureati e qualificati, che nella maggior parte dei casi non tornano.

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