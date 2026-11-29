Giulia Cappadona, presidente di Fenascop Sicilia, chiede correttivi alla legge sulla concorrenza: prima la continuità delle cure.
Ragusa-Modica, Ponte Costanzo a senso unico alternato lunedì e martedì: gli orari
29 Nov 2026 10:45
Nuovi possibili rallentamenti lungo la statale 115 tra Ragusa e Modica. Lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre Anas effettuerà le ispezioni periodiche sul viadotto Irminio, conosciuto anche come Ponte Costanzo, una delle infrastrutture più trafficate del territorio ibleo.
Per consentire ai tecnici di effettuare le verifiche, in entrambe le giornate, dalle 7 alle 19, sarà istituito il senso unico alternato tra il chilometro 332,220 e il chilometro 333,260 della statale 115.
La circolazione sarà regolata da semafori o movieri. Il collegamento tra le due città resterà dunque percorribile in entrambe le direzioni, ma non si escludono code, soprattutto nelle fasce orarie in cui maggiore è il movimento di lavoratori e studenti.
Leggi anche: Statale 115 nel Ragusano, senso unico alternato dal 1° al 7 dicembre: gli orari
Si tratta di controlli periodici sull’infrastruttura e non di una chiusura totale del ponte.
Per chi deve spostarsi tra Ragusa e Modica nelle due giornate sarà opportuno tenere conto dei possibili rallentamenti e prevedere qualche minuto in più per raggiungere la propria destinazione.
💊 Farmacie di turno oggi in provincia di Ragusa
☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata