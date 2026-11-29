Ragusa, tribunale: uffici del secondo piano al Carmine Putie per il tetto ammalorato

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Il tetto del secondo piano è ammalorato, gli ambienti sono diventati insalubri e gli uffici traslocano. Al palazzo di giustizia di Ragusa, in via Natalelli, la Conferenza permanente ha deciso di spostare gli uffici ospitati nell’area colpita nei locali del complesso Carmine Putie. Lo ha comunicato il presidente del Tribunale, e la notizia viene ripresa oggi, sabato 28 novembre, dall’avvocato Enzo Galazzo, che da anni chiede di fare i conti con lo stato dell’edificio.

Secondo quanto riferito, l’insalubrità non impedirebbe di usare quegli spazi per le attività che richiedono solo una presenza saltuaria del personale, e gli ambienti delle varie unità saranno ridistribuiti. Una soluzione che per Galazzo non basta: «un evento nefasto può verificarsi in qualsiasi momento, anche impensato».

Le «criticità strutturali» segnalate dal 2010

L’avvocato mette in fila le date. Già il 5 luglio 2010, e poi il 3 ottobre 2013, il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica avevano scritto al sindaco di Ragusa che la struttura presentava «criticità strutturali». Il 18 aprile 2014 il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale assicurava l’adeguamento alle norme di sicurezza, con l’installazione di una scala indispensabile, entro 180 giorni. La scala, ricorda Galazzo, non è mai arrivata.

Il 25 gennaio 2018 fu il Genio civile di Ragusa a segnalare che l’edificio non era antisismico. Nella stessa relazione l’ingegnere capo suggeriva in alternativa il palazzo di giustizia di Modica, ritenuto più adatto per le strutture antisismiche e per la collocazione in un contesto urbano meno vulnerabile. Il suggerimento, scrive l’avvocato, non fu preso in considerazione.

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L’esposto archiviato e la richiesta di oggi

Galazzo ricorda anche l’esposto per un sequestro preventivo presentato insieme all’avvocato Carmelo Scarso: il pubblico ministero chiese l’archiviazione, l’opposizione fu respinta e il gip la convalidò. In oltre tredici anni, sostiene, nessun adeguamento antisismico è stato realizzato e i piccoli segnali di sofferenza della struttura non sono stati ascoltati.

Ora il tetto ammalorato riporta il tema sul tavolo. Per l’avvocato potrebbe essere il momento giusto per un esame approfondito dell’edificio e per «assumere, responsabilmente, le conseguenti decisioni».

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