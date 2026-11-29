Marina di Ragusa, un cavolfiore gigante al mercato contadino del GAS Mazzarelli

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Un cavolfiore dalle dimensioni decisamente fuori dal comune. È una delle curiosità della mattinata di ieri, sabato 28 novembre, in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, dove sono tornati i piccoli produttori agricoli del territorio ibleo per un nuovo appuntamento di «GAS in Piazza», l’iniziativa promossa dal Gruppo di Acquisto Solidale Mazzarelli con il patrocinio del Comune di Ragusa.

Un ortaggio gigante che offre anche lo spunto per raccontare un modo diverso di fare la spesa, riscoprendo i prodotti di stagione, il rapporto diretto con chi coltiva la terra e la possibilità di portare sulle proprie tavole alimenti di cui si conoscono provenienza e metodi di produzione.

Dalle 10 alle 14 la piazza centrale della frazione marinara ha ospitato i produttori che collaborano con il GAS Mazzarelli. Un’occasione non soltanto per acquistare prodotti locali, ma anche per conoscere le aziende agricole, confrontarsi con i produttori e scoprire come entrare a far parte del gruppo.

«Vogliamo rendere sempre più visibile e accessibile a tutti un modello diverso di economia locale, basato sulla fiducia, sulla stagionalità e sul giusto compenso per chi lavora la terra», aveva spiegato la presidente del GAS Mazzarelli, Paola Nigito, presentando l’appuntamento.

Cos’è un Gruppo di Acquisto Solidale e come funziona

La sigla GAS sta per Gruppo di Acquisto Solidale. Si tratta di persone e famiglie che si organizzano per acquistare prodotti direttamente dalle aziende, privilegiando criteri di sostenibilità ambientale, qualità, rispetto del lavoro e vicinanza territoriale.

L’obiettivo non è semplicemente risparmiare facendo la spesa insieme, ma costruire un rapporto più equilibrato tra chi produce e chi acquista. Riducendo i passaggi intermedi della distribuzione, si punta a riconoscere un compenso equo agli agricoltori, limitando al contempo gli sprechi e l’impatto ambientale legato ai trasporti.

Un modello che aiuta anche le piccole aziende agricole a trovare uno sbocco commerciale per le proprie produzioni e a preservare antiche varietà ortofrutticole e tradizioni alimentari locali.

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Il GAS Mazzarelli, dieci anni di attività sul territorio

L’esperienza del GAS Mazzarelli è nata nel 2016, inizialmente con appena 13 soci. Nel marzo di quest’anno il gruppo contava già 130 aderenti e numerose aziende produttrici.

Il sistema di acquisto si è evoluto nel tempo. Attraverso una piattaforma online, i soci possono consultare i listini dei produttori, scegliere i prodotti entro il lunedì e ritirare la propria spesa il mercoledì pomeriggio. Gli agricoltori possono così programmare meglio le quantità da raccogliere, riducendo il rischio di invenduto.

Non soltanto frutta e verdura, ma anche pane, farine, pasta, formaggi, miele, conserve, olio e vino.

Il gruppo organizza inoltre visite nelle aziende agricole, incontri culturali, attività educative e iniziative in collaborazione con altre associazioni. Tra queste anche il progetto dedicato a sport, sana alimentazione e benessere a Santa Croce Camerina.

Gli appuntamenti mensili del mercato contadino «GAS in Piazza» rappresentano invece un modo per aprirsi anche a chi non è ancora socio.

Un’esperienza che si inserisce nella più ampia rete dei Gruppi di Acquisto Solidale del territorio ibleo, impegnati da anni a promuovere un’economia di prossimità.

In fondo, anche un cavolfiore gigante può diventare l’occasione per interrogarsi su ciò che mangiamo, su chi lo produce e sul valore che le nostre scelte quotidiane possono generare per il territorio in cui viviamo.

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