Sabato 25 ottobre riparte il mercato contadino “GAS in piazza” a Marina Di Ragusa

Marina di Ragusa si prepara ad accogliere il ritorno di “GAS in piazza”, il mercato contadino promosso dal GAS Mazzarelli con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il primo appuntamento della nuova stagione è fissato per sabato 25 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle 14:00, in Piazza Duca degli Abruzzi.

L’iniziativa, ormai consolidata e molto apprezzata dai cittadini, ha l’obiettivo di promuovere alimentazione sana, consapevole e sostenibile, valorizzando i prodotti delle aziende agricole locali. Il mercato si configura come spazio di incontro tra produttori e consumatori, favorendo la scoperta di prodotti genuini, tracciabili e a chilometro zero.

Tra le proposte: prodotti freschi e di stagione, pane, farine, formaggi e conserve, tutti realizzati secondo principi di sostenibilità e rispetto del lavoro agricolo. L’iniziativa punta a rafforzare una rete solidale locale, basata sulla qualità, trasparenza e responsabilità sociale.

“‘GAS in piazza’ non è solo un mercato, ma un progetto culturale, che promuove modelli di consumo alternativi e sostenibili, generando valore sociale ed economico sul territorio”, sottolinea Paola Nigito, presidente del GAS Mazzarelli.

Il mercato tornerà ogni mese con nuove date, confermandosi come un punto di riferimento per chi desidera acquistare in modo consapevole e contribuire allo sviluppo di una filiera corta e virtuosa.

