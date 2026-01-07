“Cibus sano in corpore sano”: a Santa Croce Camerina sport, yoga e alimentazione locale”

La Pro Loco di Santa Croce Camerina, in collaborazione con il GAS Mazzarelli, lancia il progetto “Cibus Sano in Corpore Sano”, un’iniziativa che unisce movimento, alimentazione sana e socialità all’aria aperta. L’obiettivo è valorizzare il Parco Urbano Fonte Paradiso come luogo di benessere, incontro e attività fisica per tutti.

L’appuntamento sarà ogni secondo sabato del mese, con attività sportive gratuite e aperte a tutti. Tra le discipline previste vi sono yoga, pilates, piloga e altre attività finalizzate al benessere psicofisico, grazie alla collaborazione con associazioni sportive locali.

Il primo incontro si terrà sabato 10 gennaio. La giornata inizierà alle 10 con la distribuzione dei prodotti dei produttori del GAS Mazzarelli, seguita alle 10:30 dall’attività di Pilates al Parco con la maestra Gessica Rimmaudo. L’iniziativa proseguirà alle 11:30 con un pic-nic all’aria aperta utilizzando il tradizionale pane cunzato del Panificio Cassibba. I partecipanti sono invitati a portare il proprio tappetino per le attività sportive.

«Ogni mese proporremo discipline diverse, per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini e far vivere il parco come luogo di salute e aggregazione», spiega Rossella Ragusa, responsabile eventi della Pro Loco Santa Croce Camerina.

Oltre allo sport, grande attenzione sarà riservata all’alimentazione sana. I produttori locali del GAS Mazzarelli presenteranno i loro prodotti di qualità, promuovendo uno stile di vita sostenibile e valorizzando i prodotti tipici del territorio.

«Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di un’economia locale più sostenibile e solidale – afferma Paola Nigito, presidente del GAS Mazzarelli – Questa collaborazione è solo l’inizio di un percorso comune per promuovere il territorio e i suoi prodotti».

