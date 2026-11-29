Allo Sciascia–Caruano di Vittoria un nutrizionista in classe e incontri per le famiglie. A Comiso l’Asp assegna la pediatra Michela Licitra: quando si potrà scegliere.
Vittoria, nutrizionista in classe e incontri con i genitori. A Comiso una pediatra
29 Nov 2026 17:22
Questa volta a lezione potranno andare anche i genitori. Allo Sciascia–Caruano di Vittoria il progetto di educazione alimentare prevede 76 ore per gli alunni e quattro aperte alle famiglie e al personale scolastico. A condurre gli incontri sarà un nutrizionista selezionato dall’istituto.
Il percorso accompagna gli alunni dall’infanzia alla secondaria di primo grado. Le attività cambieranno in base all’età, alternando lezioni e laboratori. Al centro ci sono le abitudini quotidiane a tavola, la prevenzione della malnutrizione e l’attenzione ai disturbi del comportamento alimentare. Agli adulti sono destinati incontri informativi. La circolare rinvia a un calendario separato per le date dei singoli appuntamenti.
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A Comiso, quando si potrà scegliere la nuova pediatra?
Per le famiglie arriva una seconda notizia, questa volta sul versante dell’assistenza sanitaria. L’ASP ha conferito alla dottoressa Michela Licitra l’incarico di pediatra di libera scelta nell’ambito territoriale di Vittoria, con obbligo di aprire lo studio a Comiso.
Per i genitori il riferimento è la comunicazione con cui l’ASP attesta l’idoneità dello studio. Se la verifica non avviene entro il termine previsto, l’incarico diventa operativo ai fini delle scelte trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di apertura inviata dalla pediatra. Il conto, dunque, parte da quella comunicazione. La data della delibera, il 18 novembre, da sola non permette di indicare il primo giorno utile. Al 29 novembre non è emersa una data di apertura verificabile da comunicare alle famiglie.
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