Pesce siciliano nelle scuole: dalla Regione 500 mila euro per educare i bambini alla sostenibilità alimentare

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Educare le nuove generazioni a una corretta alimentazione, valorizzare il pesce siciliano e promuovere la sostenibilità delle risorse marine. Sono questi gli obiettivi del nuovo avviso pubblicato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea che mette a disposizione 500 mila euro destinati alle scuole dell’infanzia e primarie della Sicilia.

L’iniziativa punta a coinvolgere studenti, insegnanti e famiglie in percorsi educativi dedicati alla conoscenza della filiera ittica, alla tutela del mare e alla promozione di abitudini alimentari sane e consapevoli.

Finanziamenti fino a 25 mila euro per ogni progetto

Il bando consentirà agli istituti scolastici statali e paritari di presentare progetti finalizzati alla sensibilizzazione sul consumo dei prodotti ittici siciliani.

Ogni proposta potrà ottenere un contributo massimo di 25 mila euro, con una copertura fino al 100% delle spese ammissibili, offrendo alle scuole l’opportunità di realizzare attività formative innovative e coinvolgenti.

Educazione alimentare e tutela del mare

L’obiettivo principale è rafforzare la consapevolezza delle nuove generazioni sul valore nutrizionale del pesce e sull’importanza della pesca sostenibile.

Particolare attenzione sarà dedicata alle specie ittiche meno conosciute del Mediterraneo, spesso poco presenti sulle tavole ma fondamentali per garantire l’equilibrio degli ecosistemi marini e ridurre la pressione sulle specie maggiormente sfruttate.

Secondo l’assessore regionale Luca Sammartino, la scuola rappresenta il luogo ideale per diffondere una cultura alimentare responsabile e creare un collegamento diretto tra studenti, famiglie e operatori della filiera ittica.

Biologi, nutrizionisti e laboratori nelle scuole

I progetti dovranno prevedere attività pratiche e percorsi educativi capaci di coinvolgere attivamente gli alunni.

Tra le iniziative ammesse figurano incontri con biologi marini, nutrizionisti, pescatori e professionisti della ristorazione, oltre a laboratori didattici, concorsi creativi e momenti di confronto con le famiglie.

L’obiettivo è trasformare l’educazione alimentare in un’esperienza concreta e partecipata, capace di sensibilizzare bambini e genitori sull’importanza delle scelte quotidiane a tavola.

Una strategia europea per il futuro del settore ittico

L’iniziativa rientra nell’ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’Unione Europea sostiene la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle produzioni locali.

Attraverso il coinvolgimento delle scuole, la Regione Siciliana punta a costruire una nuova cultura del consumo responsabile, capace di sostenere l’economia del mare e allo stesso tempo preservare la biodiversità marina per le future generazioni.

Le domande dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dall’avviso regionale, mentre le attività finanziate dovranno essere completate entro il prossimo autunno.

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