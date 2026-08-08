Anche a Passo Marinaro finalmente docce e passerelle per l’accesso al mare

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Dopo anni di attesa, Passo Marinaro compie un passo importante verso una maggiore accessibilità e una migliore fruizione della spiaggia. La contrada del litorale ragusano è stata infatti dotata di docce pubbliche e passerelle per raggiungere il mare e la battigia, servizi particolarmente importanti per le persone con disabilità o con ridotta mobilità.

Le nuove strutture rappresentano un intervento atteso da tempo e consentono alla spiaggia di Passo Marinaro di colmare una distanza che, negli anni, l’aveva differenziata da altre zone del litorale di Ragusa. Le docce utilizzano lo stesso sistema di pagamento smart già attivo a Marina di Ragusa, mentre le passerelle permettono di superare più facilmente le difficoltà legate all’accesso alla battigia.

Docce pubbliche e passerelle: cambia la fruizione della spiaggia

L’arrivo dei nuovi servizi punta innanzitutto a rendere la spiaggia più accessibile e inclusiva. Le passerelle consentiranno infatti alle persone con disabilità o ridotta mobilità di avvicinarsi al mare con maggiore facilità, migliorando concretamente la possibilità di vivere la spiaggia durante la stagione estiva.

Le nuove docce pubbliche completano l’offerta di servizi a disposizione dei bagnanti, con un sistema di utilizzo smart analogo a quello già sperimentato a Marina di Ragusa.

Un intervento che assume un significato particolare per una contrada che da anni chiedeva maggiore attenzione e servizi adeguati alle esigenze di residenti e frequentatori.

Passo Marinaro, negli anni altri interventi sul territorio

L’installazione delle docce e delle passerelle si inserisce in un percorso più ampio di interventi realizzati negli ultimi anni per affrontare alcune delle criticità storiche della zona.

Tra le opere già realizzate figurano la nuova segnaletica stradale, l’installazione dei dissuasori di velocità e soprattutto la realizzazione di un canale di scolo per le acque piovane.

Quest’ultimo intervento ha consentito di affrontare il problema degli allagamenti che in passato, durante le precipitazioni più intense, provocavano disagi e arrivavano a compromettere la viabilità della zona.

L’obiettivo, quindi, è quello di migliorare progressivamente la qualità degli spazi e dei servizi di Passo Marinaro, intervenendo sia sulle criticità infrastrutturali sia sulla fruizione della spiaggia.

Un intervento che punta all’inclusione

Il nuovo sistema di accesso al mare assume un valore particolare sul fronte dell’accessibilità delle spiagge. La presenza delle passerelle consente infatti di ridurre le barriere che possono rendere difficoltoso raggiungere la battigia per chi si muove con una sedia a rotelle o presenta una ridotta mobilità.

Si tratta di un servizio che non riguarda soltanto le persone con disabilità, ma che può facilitare l’accesso alla spiaggia anche ad anziani, famiglie con bambini piccoli e a chiunque abbia difficoltà negli spostamenti sulla sabbia.

La possibilità di usufruire della spiaggia in condizioni più agevoli rappresenta così un elemento concreto di inclusione e di pari accesso agli spazi pubblici del litorale. A darne notizia il consigliere comunale Sergio Firrincieli.

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