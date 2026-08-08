Stefano Gozzi. Il grazie dei genitori dopo l’ultimo saluto: «Ragusa ci ha stretto in un abbraccio»

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Un dolore immenso, attraversato con la forza e il calore di un’intera comunità. La famiglia del piccolo Stefano, dopo l’ultimo saluto, ha scelto di affidare a una lettera il proprio grazie a tutte le persone che in questi giorni difficili hanno fatto sentire la propria vicinanza. Un abbraccio collettivo fatto di preghiere, presenze, gesti concreti, parole e silenziosi atti di affetto, che ha accompagnato la famiglia e custodito il ricordo del sorriso di Stefano. Un ringraziamento rivolto anche alle istituzioni, alle associazioni, agli insegnanti, agli amici, alle realtà del territorio e a tutti coloro che, in modi diversi, hanno scelto semplicemente di esserci.

Di seguito, riportiamo il testo integrale della lettera

“Ci sono dolori che sembrano impossibili da attraversare. Eppure, in questi giorni, abbiamo scoperto quanto possa essere forte l’abbraccio di un’intera comunità.

Vedere così tante persone accompagnare il nostro piccolo Stefano, nel suo ultimo saluto, è stato un conforto immenso.

Famiglie, amici, vicini di casa, compagni di scuola dei nostri figli, insegnanti, conoscenti, e anche persone che non avevamo mai incontrato, hanno trovato il modo di farci arrivare una preghiera, un pensiero, una carezza.

Un grazie speciale desideriamo rivolgerlo anche a tutte quelle persone, Istituzioni, Associazioni, aziende e realtà del territorio che hanno scelto di esserci in modi diversi ma ugualmente preziosi: a chi ha dedicato un pensiero sui propri profili social, contribuendo a far conoscere e ricordare il sorriso del nostro Stefano; a chi ci ha fatto sentire la propria vicinanza con la presenza in chiesa; a chi ci ha sostenuto con gesti concreti di straordinaria generosità; e a chi, con discrezione e affetto, ci è rimasto accanto in questi giorni così difficili.

Un grazie speciale a:

Padre Filippo e alla Comunità parrocchiale Maria SS Annunziata, per esserci stati accanto con la preghiera e tanto affetto.

Fondazione Anffas Ragusa che anche in questa occasione si è dimostrata essere la nostra seconda famiglia, una presenza costante ma discreta. Ai miei colleghi sarò per sempre riconoscente: donandomi le loro ferie mi hanno consentito di allontanarmi dal lavoro per tutto il tempo necessario, e cosi facendo mi hanno donato il bene più prezioso, tempo da trascorrere con il mio Stefano.

C.S.R. – Consorzio Siciliano di Riabilitazione, alla Dottoressa DiFalco che è stata il nostro punto di riferimento e ci ha seguiti in questi anni con una umanità e un affetto che va ben oltre il ruolo professionale, e alle meravigliose terapiste che hanno sostenuto con amore, dolcezza e dedizione Stefano.

Coro Mariele Ventre di Ragusa, famiglia musicale di Anna, che ha accompagnato il saluto al nostro Stefano. Grazie per il dolcissimo momento di saluto a Stefano in occasione del Premio Cristina Guastella. Per lui, che amava ascoltarvi, e per noi, le vostre voci sono state una carezza per l’anima che non dimenticheremo mai.

Agli insegnanti, ai compagni di classe di Anna e di Stefano e alle loro famiglie, desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per l’affetto, la vicinanza e la sensibilità che avete dimostrato nei confronti della nostra famiglia.

All’Azienda Sallemi Carburanti per la vicinanza autentica e per la generosità che ha dimostrato verso la nostra famiglia.

All’Onorevole Nello Dipasquale, al Sindaco Peppe Cassì e agli Assessori Elvira Adamo, Simone Digrandi e Catia Pasta, per aver scelto di esserci vicini come cittadini prima ancora che come rappresentanti delle istituzioni.

È questa la bellezza della nostra Ragusa: una città che sa fermarsi, stringersi attorno a chi soffre e ricordare che, prima di tutto, siamo una comunità.

A tutti voi va il nostro grazie più sincero. L’affetto che avete donato a Stefano e alla nostra famiglia resterà per sempre custodito nei nostri cuori”.

Con infinita riconoscenza.

mamma Sonia e papà Alessandro

genitori del piccolo Stefano Gozzi

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