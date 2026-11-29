Allo Sciascia–Caruano di Vittoria un nutrizionista in classe e incontri per le famiglie. A Comiso l’Asp assegna la pediatra Michela Licitra: quando si potrà scegliere.
Comiso e Santa Croce Camerina, quasi 200 mila euro per i centri per la famiglia
29 Nov 2026 17:21
Nelle graduatorie regionali ci sono due righe che interessano le famiglie del Ragusano. Alla voce Comiso figurano 100 mila euro. Alla voce Santa Croce Camerina 99.889 euro. Sono le somme riconosciute ai due Comuni per i rispettivi centri per la famiglia.
A Comiso il progetto ha già un nome, Centro per la Famiglia Casmeneo. La Regione ha ammesso l’intero importo richiesto nell’elenco definitivo del 13 novembre, finanziato con le risorse del Fondo famiglia 2024–2025. Con la determina del 23 novembre il Comune ha registrato in bilancio l’entrata da 100 mila euro.
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Santa Croce ha partecipato a un diverso avviso regionale, quello finanziato con il Fondo famiglia 2025. Anche in questo caso la cifra ammessa coincide con quella richiesta. La Giunta comunale ha preso atto del finanziamento per l’attivazione del centro.
Gli atti di novembre fissano così le risorse disponibili in ciascuna città. Per i genitori manca ancora l’informazione pratica più importante, ossia da quando sarà possibile rivolgersi ai centri, in quali sedi e con quali modalità. Questi dettagli non compaiono nei provvedimenti esaminati.
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