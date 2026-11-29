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Vittoria, al Teatro Colonna un elevatore fino al foyer: in gara lavori da 1,6 milioni
29 Nov 2026 17:22
Per chi oggi incontra una barriera all’ingresso del Teatro Colonna, il cambiamento più importante sarà il modo di entrare. Il progetto del Comune di Vittoria prevede un elevatore fino al foyer, insieme al restauro conservativo della facciata. La centrale di committenza ha approvato gli atti di gara per scegliere l’impresa.
I lavori riguardano anche gli spazi nei quali gli spettatori arrivano prima di prendere posto in sala. È prevista una nuova pavimentazione per il foyer e per i locali di servizio adiacenti. Il progetto comprende inoltre punti informativi multimediali attraverso i quali il pubblico potrà consultare spettacoli e iniziative.
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Il quadro economico complessivo è di 2,3 milioni di euro. I lavori valgono 1.656.571,34 euro prima dell’IVA. Con la determina del 25 novembre la centrale di committenza ha scelto la procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso. Le date del cantiere e le eventuali conseguenze sulla programmazione teatrale restano da definire.
Al Colonna in questi giorni: 400 studenti a «La stanza».
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