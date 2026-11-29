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Scoglitti, lungomare fino all’Hotel Mida: gara da 2 milioni, dieci imprese invitate
29 Nov 2026 17:21
La passeggiata di Riviera Lanterna ha un traguardo preciso, la zona dell’Hotel Mida. Per raggiungerlo manca il terzo tratto del lungomare di Scoglitti. Adesso il Comune di Vittoria ha approvato gli atti per scegliere l’impresa che dovrà realizzarlo. La procedura prevede l’invito a dieci operatori, per lavori da 1.999.999,20 euro prima dell’IVA.
Per capire dove si inserisce il nuovo intervento bisogna seguire la costa. Il secondo tratto aveva come riferimento via Bassanesi e prevedeva il prolungamento della pista ciclabile e dell’area pedonale, insieme agli arredi e alle piantumazioni. Il terzo serve a dare continuità alla passeggiata verso il Mida. Nel suo quadro economico figurano 182.981,72 euro, IVA compresa, per fornire e collocare gli arredi urbani.
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Il progetto generale risale al 2023. Per il lotto conclusivo il Comune ha chiesto all’ingegnere Gaetano Vedda di aggiornare i prezzi e definire le opere necessarie al completamento. Il progetto esecutivo è stato validato nel maggio 2025. Il finanziamento complessivo ammonta a 3,5 milioni di euro del programma FESR Sicilia.
Con la determina del 26 novembre la centrale di committenza passa alla scelta dell’impresa con il criterio del prezzo più basso. Il giorno di apertura del cantiere dipenderà dall’aggiudicazione e dalla consegna dei lavori.
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