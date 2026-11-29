Pozzallo, i 48 alloggi popolari di piazzale Italia nel piano IACP: tetti e ascensori

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Al lotto 12 compaiono il tetto e le facciate. Al 13 l’ascensore. Al 14 servono interventi su tutti e tre. Dopo le richieste del Comune sulle condizioni delle case popolari di piazzale Italia, il piano dello IACP di Ragusa indica quali manutenzioni propone per ciascun edificio.

I tre lotti di Pozzallo comprendono 48 alloggi. Sono dodici nel lotto 12, dodici nel 13 e ventiquattro nel 14. Per il primo la scheda prevede interventi sulla copertura, sui prospetti e su altre parti condominiali. Per il secondo è indicata la manutenzione straordinaria dell’ascensore. Nel terzo l’elenco comprende tetto, facciate, ascensore e altre parti comuni.

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Il commissario dello IACP ha approvato il 23 novembre la programmazione da sottoporre alla Regione. I 300 mila euro del piano provengono dalle vendite del patrimonio e riguardano nove Comuni della provincia. Di questi, 180 mila sono previsti per coperture, prospetti e parti comuni, 80 mila per ascensori e 40 mila per altri interventi.

La quota destinata ai soli alloggi di piazzale Italia non è specificata. Per i residenti il passaggio successivo è l’autorizzazione regionale. Poi serviranno gli affidamenti e il calendario dei lavori.

La vicenda: i 48 alloggi di piazzale Italia nel 2024 · i ritardi negli interventi dello IACP.

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