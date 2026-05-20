Finisce l’incubo delle case popolari Lotto 16 di Pozzallo: ripristinato l’ascensore

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Gli interventi tecnici sono stati finalizzati alla completa funzionalità dell’impianto ed a dare un servizio alle famiglie residenti. L’Iacp di Ragusa è intervenuto, con una ditta specializzata, sull’attrezzatura al servizio delle palazzine del Lotto 16. Le famiglie con persone fragili nel proprio nucleo potranno tornare nelle loto abitazioni. Una battaglia per il consigliere comunale di Pozzallo, Franco Giannone, intrapresa a carico dell’Istituto autonomo popolare dopo aver raccolto le lamentele delle famiglie dei due complessi abitativi del Lotto 16. “Un sospiro di sollievo per i residenti del lotto 16 delle case popolari, da parecchi mesi la situazione di due complessi abitativi a causa del malfunzionamento dell’ ascensore era diventata insostenibile – spiega Franco Giannone – le due famiglie, con componenti che presentavano seri problemi di deambulazione, erano state costrette a lasciare le proprie abitazioni per trasferirsi temporaneamente nelle case dei figli con tutti i disagi e i disservizi a ciò connessi. Nella risoluzione del problema la mobilitazione è stata immediata e continua, trasformando le lamentele in una serie di atti concreti e formali. Allo Iacp di Ragusa ho sollecitato interventi urgenti di manutenzione. Le procedure, seppure lunghe e complesse, hanno portato alla risoluzione del problema. L’intervento a giorni sarà completato e il problema verrà definitivamente risolto. La riattivazione dell’ascensore restituirà dignità e serenità agli inquilini.

Questo è ciò che i cittadini si aspettano dalle istituzioni: presenza, ascolto e risposte concrete a problemi quotidiani delle persone”.

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