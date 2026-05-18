Incidente stradale: muore Federico Vinci, poliziotto di 32 anni. Schianto in moto contro un furgone

Un grave incidente stradale è costato la vita a Federico Vinci, 32 anni, agente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Avola. Il drammatico schianto si è verificato nel pomeriggio di oggi a Pachino, nel Siracusano, lungo la strada provinciale 6 che conduce a Portopalo di Capo Passero, in contrada Cozzo Grillo, nei pressi di un supermercato.

Secondo le prime ricostruzioni, il poliziotto viaggiava in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un furgone Mercedes. L’impatto è stato violentissimo e per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Avola, dove Federico Vinci era molto conosciuto e apprezzato. Il sindaco Rossana Cannata ha espresso il cordoglio della città: “Con profondo dolore apprendiamo della tragica scomparsa del giovane avolese Federico Vinci, agente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Avola. La nostra città perde un uomo che aveva scelto di servire lo Stato indossando la divisa con senso del dovere, disponibilità e spirito di servizio. Un ragazzo conosciuto e apprezzato per il suo impegno quotidiano e per la presenza costante sul territorio”.

Numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati nelle ultime ore ai familiari e ai colleghi dell’agente, la cui scomparsa lascia sgomenta l’intera provincia siracusana.

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