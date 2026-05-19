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Donna priva di sensi in strada, decisivo l’intervento della polizia municipale

19 Mag 2026 18:28
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Una donna di 41 anni salvata all’uscita dalla scuola a Vittoria.

Si sono vissuti momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Vittoria, nei pressi della scuola “Filippo Traina”, in via Cacciatori delle Alpi. La donna, insegnante nella scuola primaria, ha accusato un malore e ha perso i sensi. La donna è stata soccorsa da alcune persone che si trovavano nella zona. Immediato anche l’intervento dei vigili urbani che hanno prestato i primi soccorsi e praticato il massaggio cardiaco. Poco dopo, è intervenuta l’ambulanza del 118 che aveva in dotazione il defibrillatore per un successivo intervento salvavita. L’ambulanza ha trasportato la donna in ospedale per le cure necessarie.

Subito dopo, la donna è stata trasferita nel reparto di cardiochirurgia di Ragusa dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico. 

L’intervento dei passanti e dei vigili urbani con tutta probabilità le ha salvato la vita o comunque ha evitato maggiori conseguenze.

La foto che accompagna questo articolo è generata con l’AI

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