È stato arrestato il rapinatore solitario che ha messo a segno un colpo ai danni della farmacia di via Adua ad Acate. L’uomo, che ha agito con il volto coperto, è fuggito a piedi. Il bottino pare sia stato di quasi 1000 euro. I carabinieri, sulla base di alcuni elementi, sono riusciti ad individuarlo e […]
Donna priva di sensi in strada, decisivo l’intervento della polizia municipale
19 Mag 2026 18:28
Una donna di 41 anni salvata all’uscita dalla scuola a Vittoria.
Si sono vissuti momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Vittoria, nei pressi della scuola “Filippo Traina”, in via Cacciatori delle Alpi. La donna, insegnante nella scuola primaria, ha accusato un malore e ha perso i sensi. La donna è stata soccorsa da alcune persone che si trovavano nella zona. Immediato anche l’intervento dei vigili urbani che hanno prestato i primi soccorsi e praticato il massaggio cardiaco. Poco dopo, è intervenuta l’ambulanza del 118 che aveva in dotazione il defibrillatore per un successivo intervento salvavita. L’ambulanza ha trasportato la donna in ospedale per le cure necessarie.
Subito dopo, la donna è stata trasferita nel reparto di cardiochirurgia di Ragusa dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico.
L’intervento dei passanti e dei vigili urbani con tutta probabilità le ha salvato la vita o comunque ha evitato maggiori conseguenze.
La foto che accompagna questo articolo è generata con l’AI
© Riproduzione riservata