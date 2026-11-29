Vittoria, pediatri da Messina per i turni al Guzzardi. L’Asp ordina tre ecografi

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Per coprire i turni di Pediatria al Guzzardi di Vittoria, l’ASP di Ragusa ha chiesto la disponibilità degli specialisti del Policlinico di Messina. La convenzione approvata dall’azienda sanitaria permetterà a pediatri e neonatologi del G. Martino di prestare servizio a Vittoria fuori dal loro ordinario orario di lavoro.

L’accordo ha durata di un anno dalla firma. A stabilire i turni saranno i responsabili dei reparti, incrociando le esigenze del Guzzardi con la disponibilità degli specialisti messinesi. L’ASP ha autorizzato una spesa presunta di 60 mila euro tra prestazioni e rimborsi. Nel provvedimento non è indicata la data del primo turno.

Per tre ambulatori della provincia sono stati intanto emessi gli ordinativi di altrettanti ecografi multidisciplinari, per 61.578,04 euro complessivi, IVA inclusa. Uno è destinato al Poliambulatorio di Comiso, uno all’Epatologia del Guzzardi e il terzo alla Ginecologia della Casa della comunità di Modica.

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Ci sono poi quattro conferme alla guida dei reparti, con scadenze molto diverse. A Modica Giovanni Cavallo resta alla direzione di Ostetricia e Ginecologia fino al 31 dicembre 2026, alla vigilia della pensione. Per Goffredo Caldarera, direttore di Chirurgia generale, l’incarico arriva al 31 agosto 2030. A Vittoria Paolo Gabriele Turtulici è confermato in Ostetricia e Ginecologia fino al 31 ottobre 2031. Per Alberto Belluardo, direttore di Oculistica, la conferma arriva al 31 dicembre 2026, prima del pensionamento.

Infine, il concorso per due posti di dirigente medico in Neurologia ha i suoi vincitori. Sono Giacomo Iabichella e Miryam Cannizzaro. L’ingresso in ruolo decorrerà dalla firma dei contratti individuali. La delibera che approva la graduatoria non indica a quale ospedale verrà assegnato ciascuno.

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