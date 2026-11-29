Vittoria, lavori finiti alle Antiche vie del Pino d’Aleppo: manca la data di apertura

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Tra la pineta e l’Ippari, i vecchi percorsi portavano i segni del tempo. In alcuni tratti la terra battuta era diventata sconnessa, altrove mancavano pezzi di staccionata o avevano ceduto i muretti a secco. È da queste condizioni, descritte dai progettisti, che è partito il recupero delle Antiche vie del Pino d’Aleppo. Il Comune di Vittoria ha approvato il conto finale e indica il 17 novembre come data di ultimazione dei lavori.

Il progetto riguarda i percorsi storici della riserva e prevede il recupero dei muretti, aree di sosta con panche e segnaletica per chi cammina. Tra gli elaborati della variante approvata dal Comune figurano una passerella, rampe e opere di consolidamento. Il quadro economico complessivo è rimasto di 4,5 milioni di euro. I lavori contabilizzati nello stato finale ammontano a 2.743.943,33 euro netti, compresi 30 mila euro per la sicurezza.

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A rendere particolare questo tratto della valle è il passaggio tra due ambienti. La riserva, istituita dalla Regione nel 1990, protegge le formazioni spontanee di pino d’Aleppo sopravvissute nella pianura vittoriese. Scendendo verso l’ultimo tratto dell’Ippari, ai pini si affiancano i salici, i pioppi e i canneti delle rive.

Per chi aspetta di percorrere le Antiche vie resta una domanda concreta. Il Comune ha attestato che le opere sono ultimate, ma tra gli atti esaminati non compare ancora un calendario di apertura che indichi da quando e in quali tratti si potrà entrare.

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