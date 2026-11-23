Vittoria, il Teatro Colonna diventa una bottega di barbiere: arriva Venturiello

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Un pennello da barba, i mandolini, le fisarmoniche. Martedì 24 novembre alle 20.30 il palcoscenico del Teatro Comunale “Vittoria Colonna” di Vittoria si trasforma in una vecchia bottega di barbiere siciliana: va in scena “Barberia – Barba, Capiddi e Mandulinu”, con Massimo Venturiello e la Compagnia Popolare Favarese.

È il secondo appuntamento della stagione teatrale 2026-2027 del progetto culturale “Vittoria… Colonna d’Arte”, che porta la firma della direttrice artistica Tiziana Bellassai. Il cartellone si era aperto il 28 ottobre con “Il vitalizio” di Luigi Pirandello, interpretato da Angelo Tosto.

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Una bottega che custodisce la memoria

Il testo è di Gianni Clementi, la regia dello stesso Venturiello, la produzione del Teatro della Città. Al centro della scena c’è ’u varveri, il barbiere: non soltanto l’uomo che taglia barba e capelli, ma il custode di storie, segreti e ricordi di un intero paese.

Intorno a lui prende vita una piccola orchestra di barbieri che suonano mandolini e fisarmoniche, cantano e accompagnano il racconto con le melodie della tradizione.

Sul palco sfilano uomini semplici, braccianti, falegnami e pastori. Ci sono le partenze dell’emigrazione e le passioni di una terra piena di contrasti. Ne viene fuori un viaggio nella memoria collettiva, fatto di musica e parole, dentro un mondo che la barberia ha conservato e che il teatro restituisce.

Biglietti e prenotazioni

Secondo la locandina dello spettacolo, i biglietti costano 25 euro in platea, 20 euro nei palchi di primo e secondo ordine e 15 euro nei palchi di terzo e quarto ordine. Per informazioni e prenotazioni il numero indicato è il 348 3586036.

Per chi ha già visto Milena Vukotic sullo stesso palco nella scorsa stagione, è l’occasione per tornare al Colonna. Per tutti gli altri, un invito a sedersi, almeno per una sera, sulla poltrona del barbiere.

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