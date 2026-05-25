“A spasso con Daisy” chiude la stagione “Vittoria… Colonna d’Arte”

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Grande partecipazione ed emozione al Teatro “Vittoria Colonna” per lo spettacolo “A spasso con Daisy”, ultimo appuntamento della stagione “Vittoria… Colonna d’Arte”, curata da Tiziana Bellassai. Sul palco, Milena Vukotic ha conquistato il pubblico nei panni della signora Daisy con un’interpretazione intensa, elegante e ricca di sensibilità, restituendo al personaggio tutta la sua ironia e umanità. Accanto a lei, grande sintonia scenica con Salvatore Marino, toccante nel ruolo dell’autista Hoke, e con Maximilian Nisi, impeccabile nell’interpretazione del figlio Boolie.

Applausi a scena aperta hanno accompagnato più volte la rappresentazione, che ha saputo coinvolgere ed emozionare gli spettatori grazie a una narrazione delicata e profonda sui temi dell’amicizia, del superamento dei pregiudizi e dell’incontro umano.

Una serata di teatro di grande qualità che ha confermato il valore della proposta culturale del Vittoria Colonna e lasciato nel pubblico emozioni autentiche e applausi convinti.

A margine dell’evento, la stessa Tiziana Bellassai ha dichiarato: “si conclude una stagione teatrale che porterò nel cuore per le emozioni, la partecipazione e il grande entusiasmo che il pubblico ha saputo regalarci sera dopo sera.

Come direttrice artistica, vedere il teatro riempirsi di volti, applausi e condivisione è stata la soddisfazione più grande. Ogni proposta inserita in cartellone è nata con il desiderio di offrire momenti di cultura, riflessione ed emozione, e la risposta ricevuta ha superato ogni aspettativa.

Credo profondamente che la prosa rappresenti il punto di partenza della cultura teatrale: un linguaggio capace di raccontare l’animo umano, di creare comunità e di mantenere vivo quel dialogo prezioso tra palco e pubblico che rende il teatro un luogo unico e necessario.

Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale il sindaco, on. Francesco Aiello, l’assessore Arturo Barbante, l’Ufficio Cultura e la dirigente, dottoressa Virna Mandarà per il sostegno, la fiducia e la sensibilità dimostrata verso questo progetto culturale.

Un grazie speciale va ai compagni di viaggio che hanno condiviso con me questo percorso e che sono stati fondamentali per la buona riuscita della stagione: la Compagnia Godot con Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, Piero La Terra presidente dell’Associazione Anthea, Rosanna Barbante responsabile del Museo Enologos, e tutti gli sponsor che hanno scelto di sostenere il nostro lavoro con entusiasmo e partecipazione.

Ma il mio grazie più sincero va al pubblico, che ha accolto ogni spettacolo con affetto, attenzione e passione, dimostrando ancora una volta quanto il teatro sia vivo e indispensabile.

Con emozione e gratitudine, mi auguro di ritrovarvi tutti nella prossima stagione teatrale per continuare insieme questa meravigliosa esperienza, fatta d’ arte, cultura ed emozioni condivise. Grazie a tutti”.



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