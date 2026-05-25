Concorso “Paolo Ferro” 2026: trionfo per l’Istituto “Guastella” di Chiaramonte Gulfi al contest musicale di Scicli

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Un successo netto e diffuso per l’Istituto “Guastella” di Chiaramonte Gulfi al Concorso musicale “Paolo Ferro” 2026, ospitato dall’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli, che ha visto la partecipazione di circa 1800 studenti e 28 orchestre provenienti da diverse scuole.

Una manifestazione che si conferma tra le più importanti nel panorama musicale scolastico siciliano, con prove svolte al cineteatro Italia tra la mattina e il pomeriggio e un livello complessivo di esecuzioni particolarmente alto.

Orchestrale da applausi: 99/100 e repertorio tra videogame e classici

Nella categoria orchestre, gli alunni delle classi seconde e terze, insieme a tre ex studenti dell’indirizzo musicale, hanno conquistato il primo premio con un punteggio di 99/100.

L’esibizione ha proposto un repertorio originale e coinvolgente, con brani come Super Mario Bros e Palladio, dimostrando grande coesione e maturità musicale.

Musica da camera: dominio assoluto e punteggio perfetto

Straordinario il risultato nella categoria musica da camera, dove un ensemble di 16 elementi ha ottenuto il primo premio assoluto con 100/100, interpretando il brano Thrill Buster.

Ottimi risultati anche per il sestetto composto da tromba, batteria, xilofono, basso elettrico e pianoforte, premiato con 96/100 per l’esecuzione di The Entertainer.

Il quintetto di cinque studenti delle classi seconde ha invece ottenuto 95/100 con il brano Pinocchio, confermando la qualità diffusa del percorso musicale dell’istituto.

Nella stessa categoria si segnalano anche il duo Zaffarana Giovanni e Ballato Carla, primo premio con 95/100, e il secondo premio per Scollo Mario e Modica Gioele al pianoforte con 93/100.

Solisti in evidenza: pioggia di primi premi

Grande affermazione anche nella categoria solisti, dove numerosi studenti hanno conquistato il primo premio.

Tra i risultati più rilevanti spiccano:

Sammatrice Giovanni (tromba), 98/100

Giunta Gabriele (tromba), 96/100

Mattia Baglieri (percussioni), 95/100

Karol Occhipinti (percussioni), 95/100

Mattia Brullo (percussioni), 95/100

Lorenzo Baglieri (percussioni), 95/100

Fornaro Simone (trombone a tiro), 95/100

Secondi premi invece per Andrea Gona (tromba, 93/100) e Giulia D’Avola (pianoforte, 93/100), che hanno comunque ottenuto riconoscimenti di grande valore.

Un lavoro di squadra tra docenti, studenti e scuola

Alla base dei risultati c’è un lavoro strutturato portato avanti dai docenti dell’indirizzo musicale: il professore di pianoforte Giuseppe Cataldi, il professore di tromba Fabio Di Giacomo, anche arrangiatore e direttore dell’orchestra, la professoressa di percussioni Mariapaola Marletta e la professoressa di chitarra Maria Chiara Massimini.

Fondamentale anche il sostegno del dirigente scolastico Sebastiano Spiraglia, che ha accompagnato gli studenti in entrambe le giornate del concorso, esprimendo grande soddisfazione per i risultati raggiunti.

Una scuola che cresce attraverso la musica

Il Concorso “Paolo Ferro” si conferma così non solo una competizione, ma un’esperienza formativa di alto livello, capace di valorizzare talento, disciplina e crescita personale degli studenti.

Per l’Istituto “Guastella” di Chiaramonte Gulfi, il bilancio è chiaro: un’edizione 2026 da incorniciare, segnata da una presenza massiccia sul podio e da una qualità musicale riconosciuta da tutta la giuria.

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