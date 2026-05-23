Al via “Faro in Festa”: a Punta Secca quattro giorni tra cultura, spettacoli e identità locale

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Dal 30 maggio al 2 giugno Punta Secca si prepara ad accogliere “Faro in Festa: Cultura, Tradizioni e Identità”, la manifestazione promossa dal Comune di Santa Croce Camerina in collaborazione con l’Associazione Glocal e con il supporto di MARIFARI Messina. Quattro giorni di eventi, spettacoli, arte e valorizzazione del territorio che segneranno simbolicamente l’avvio della stagione estiva nella celebre borgata marinara del ragusano.

Protagonista assoluto dell’iniziativa sarà il Faro Scalambri, autentico simbolo di Punta Secca e luogo profondamente legato alla memoria collettiva della comunità. La storica struttura ottocentesca, commissionata da Federico II di Borbone e progettata dall’ingegnere D’Anna nel 1857, rappresenta ancora oggi uno degli elementi identitari più importanti del territorio, insieme al caratteristico porticciolo che ha accompagnato nel tempo lo sviluppo economico, marinaro e turistico della frazione.

L’evento sarà anche l’occasione per riaprire al pubblico il Faro per il terzo anno consecutivo attraverso visite guidate che permetteranno a cittadini e visitatori di scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi della costa iblea.

“Il Faro di Punta Secca è un simbolo potentissimo e un luogo amato, un luogo dell’anima. Poterlo riaprire al pubblico per il terzo anno consecutivo, nella cornice di un grande evento, per noi è motivo d’orgoglio e di grande soddisfazione. Abbiamo messo in campo un evento che apre idealmente la stagione estiva e che metterà in mostra la bellezza del nostro territorio richiamando una grande partecipazione di pubblico. Un ringraziamento doveroso va a MARIFARI Messina per la disponibilità e la collaborazione. Puntiamo su un turismo di qualità che sia in grado di esaltare le nostre bellezze ed eccellenze”, spiega il sindaco Peppe Dimartino.

Un programma pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età, tra cultura, tradizioni, musica e spettacolo. L’iniziativa metterà infatti in risalto le eccellenze gastronomiche locali, l’arte contemporanea, la creatività dei giovani musicisti del territorio e suggestive performance di danza aerea, trasformando Punta Secca in un grande palcoscenico a cielo aperto.

“Abbiamo strutturato un programma ricco e trasversale, capace di unire le eccellenze gastronomiche locali, l’arte, la musica dei nostri giovani e performance spettacolari di danza aerea. Ringrazio l’Associazione Glocal, la Pro Loco, l’AVIS e l’Istituto Psaumide Camarinense e il direttore artistico dell’estemporanea d’arte Gianni Giacchi per le sinergie messe in campo. Saranno giorni straordinari per la nostra comunità che sarà lieta di accogliere visitatori e turisti”, sottolinea l’assessore allo Spettacolo Roberta Iacono.

“Faro in Festa” punta così a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico di Punta Secca attraverso un’esperienza immersiva capace di coniugare identità locale, intrattenimento e promozione turistica, offrendo a residenti e visitatori un’occasione speciale per vivere il territorio all’inizio della nuova stagione estiva.

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