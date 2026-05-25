Vittoria, torna il “Corteo di santa Rita”, con i falchi della contea di Modica, i giocolieri di Delia, gli sbandieratori di Floridia

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Torna a Vittoria il “Corteo di Santa Rita”, la manifestazione folkloristica che, ormai da qualche anno, anima i festeggiamenti in onore della santa di Cascia.

Il corteo, giunto alla V edizione, partirà sabato 30 maggio, alle 18, da Piazza Indipendenza e si concluderà in Piazza Giordano Bruno, coinvolgendo oltre 120 figuranti.

La manifestazione vedrà la partecipazione di sbandieratori di Floridia, Giocolieri di Delia, I falchi della contea di Modica e la Compagnia Joculares – artisti di strada, che proporranno un viaggio immersivo nel Medioevo, con esibizioni lungo il percorso che trasformeranno il centro cittadino in un palcoscenico storico a cielo aperto.

Durante il tragitto sono previste performance a cura della maestra di danza Tea Cappellini, mentre la cantautrice Nadia Marino proporrà un omaggio musicale a Santa Rita nella scalinata di via San Martino, al rientro del corteo. A seguire, Giostra Medievale e Sagra del dolce e del salato.

Il corteo seguirà il percorso: Piazza Indipendenza, via Como, via Roma, via San Martino, Piazza Senia, via Magenta, via Roma, via Cavour, Piazza del Popolo, via Bixio, via Calatafimi e arrivo in Piazza Giordano Bruno, con passaggio finale alla scalinata di via San Martino.

Sabato e domenica si sono svolte altre manifestazioni collaterali alla festa: spettacoli musicali a cura de “L’arte del canto”, momenti di cabaret con Mariuccia Cannata e Adriano Canonico, ed esibizioni delle scuole di danza One Dance & Fitness, Sur le Pointes e Ritmo ASD Dance. Molto apprezzata anche la sagra del dolce e del salato. Entrambe le serate sono state condotte da Roberto Ciaculli.

foto R. Ravalli

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