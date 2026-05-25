Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi: la Polizia di Stato rafforza prevenzione e sensibilizzazione

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In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, rafforzando attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità rivolte a famiglie, scuole e comunità educanti.

Un impegno costante che pone la tutela dei minori al centro dell’azione istituzionale, attraverso un lavoro quotidiano di prevenzione e coordinamento delle ricerche in collaborazione con autorità giudiziaria, enti territoriali e realtà associative impegnate nella protezione dell’infanzia.

La tutela dei minori come priorità assoluta

La protezione dei minori rappresenta una delle priorità strategiche della Polizia di Stato, che opera quotidianamente sia sul fronte preventivo sia nelle attività investigative legate ai casi di scomparsa.

Le attività si sviluppano attraverso un coordinamento continuo con le autorità competenti e una rete di soggetti istituzionali e sociali che contribuiscono alla gestione tempestiva delle emergenze, elemento fondamentale in situazioni in cui il fattore tempo è determinante.

Le campagne internazionali di sensibilizzazione

Per l’anno 2026, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione “Home Should Be Safe”, promossa dalla Fondazione Amber Alert Europe.

L’iniziativa è rivolta agli adulti – genitori, insegnanti, allenatori, vicini e operatori sanitari – con l’obiettivo di fornire strumenti utili per riconoscere i segnali di possibili situazioni di violenza domestica o disagio che possono precedere la scomparsa di un minore.

La campagna mira a rafforzare la prevenzione attraverso la consapevolezza e l’osservazione dei segnali di rischio, incoraggiando interventi tempestivi.

Il ruolo della rete internazionale GMCN e ICMEC

La Polizia di Stato aderisce anche alle attività della rete Global Missing Children’s Network (GMCN), gestita dal ICMEC, che coordina iniziative globali per la ricerca dei minori scomparsi attraverso il portale it.globalmissingkids.org.

Il sistema di collaborazione internazionale consente la diffusione rapida di informazioni e materiali multimediali utili alle ricerche, aumentando le possibilità di ritrovamento e garantendo un supporto concreto alle famiglie coinvolte.

Sensibilizzazione e prevenzione attraverso i canali istituzionali

Le campagne di informazione vengono diffuse anche attraverso i canali ufficiali della Polizia di Stato, con contenuti multimediali e materiali informativi destinati a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tempestività nelle segnalazioni.

Ogni caso di scomparsa, infatti, deve essere affrontato con la massima urgenza, senza sottovalutare alcun elemento, poiché la rapidità dell’intervento rappresenta un fattore decisivo nelle operazioni di ricerca.

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