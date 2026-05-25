Il festival più a sud d’Italia torna ad accendere l’estate: il 2Born Festival riparte dalla Sicilia

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Dopo quattro anni di silenzio, il 2Born Festival 2026 è pronto a tornare con un’edizione completamente rinnovata, destinata a riportare al centro della scena musicale estiva la Sicilia sud-orientale. L’1 e 2 giugno 2026 il festival più a sud d’Italia approderà nella suggestiva cornice del Lido Otello, nella località balneare di Santa Maria del Focallo, trasformando la spiaggia in un grande villaggio della musica e dell’intrattenimento.

Dopo le prime edizioni ospitate sulla spiaggia di Marina di Modica, il festival sceglie di spingersi ancora più a sud, in uno degli angoli più spettacolari della costa ragusana, tra dune dorate, sabbia finissima e mare cristallino. Una nuova location che segna simbolicamente anche una nuova fase del progetto.

Nato nel 2019, il 2Born Festival si è rapidamente imposto come uno degli appuntamenti musicali di riferimento in Sicilia. Il nome stesso racchiude l’identità dell’evento: il numero “2” richiama sia la data simbolica del 2 giugno sia le due giornate del festival, mentre “Born” celebra la nascita della Repubblica Italiana, intrecciando musica, libertà e spirito di condivisione.

Per l’edizione 2026 il festival alza ulteriormente il livello della produzione e della proposta artistica, puntando su una line-up internazionale capace di unire urban, elettronica e cultura clubbing. Sul Main Stage saliranno alcuni dei nomi più seguiti del panorama musicale contemporaneo.

Tra gli artisti annunciati c’è Eddie Brock, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2026 e forte di oltre 60 milioni di ascolti su Spotify. Spazio anche a Mambolosco, fenomeno social e dello streaming con numeri impressionanti tra follower e piattaforme digitali.

Attesissima anche la presenza di Fishball, artista e influencer seguitissima sui social, insieme al DJ internazionale Felix UK, protagonista della nightlife di Ibiza nei club simbolo della scena mondiale come Hï Ibiza e Amnesia Ibiza.

In console saliranno inoltre Nicola Gavino, nome di riferimento del clubbing italiano e presenza stabile al Kappa FuturFestival, il producer Reelow, supportato da artisti del calibro di Joseph Capriati e Marco Carola, e Angelo Ferreri, tra i DJ siciliani più ascoltati al mondo.

A rendere ancora più speciale l’esperienza sarà la partnership con Radio 105, pronta a portare tutta la propria energia direttamente sulla spiaggia. Accanto al network nazionale ci sarà anche Radio RTM, che realizzerà uno speciale salotto backstage per raccontare il festival attraverso interviste esclusive, curiosità e incontri ravvicinati con gli artisti.

Il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva tra live show, DJ set, street food, aree relax e intrattenimento lifestyle, in un’atmosfera che unirà musica ed estate lungo una delle spiagge più belle della Sicilia. L’accesso all’evento sarà consentito tramite ticket dedicato e permetterà di partecipare a due giornate di festa tra mare, tramonti e grandi performance dal vivo.

Il ritorno del 2Born Festival rappresenta anche un forte segnale di rinascita per il territorio, pronto ad accogliere migliaia di giovani provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Un evento che punta a consolidarsi sempre di più come punto di riferimento dell’estate musicale del Sud Italia.

Per maggiori informazioni è possibile consultare 2Born Festival

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