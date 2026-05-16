“A spasso con Daisy”, Milena Vukotic al Teatro Vittoria Colonna con l’opera di Alfred Uhry

Al Teatro Vittoria Colonna, il prossimo 21 maggio , sarà portato in scena “A spasso con Daisy”, adattamento teatrale della celebre opera di Alfred Uhry, vincitrice del Premio Pulitzer per la Drammaturgia nel 1988. La versione cinematografica , con il film interpretato da Morgan Freeman e Jessica Tandy, ha vinto quattro premi Oscar nel 1990 e il premio David di Donatello.

Protagonista dell’opera, sarà l’attrice Milena Vukotic, insieme a Salvatore Marino e Maximilian Nisi. La regia è di Guglielmo Ferro, figlio dell’attore Turi Ferro, una delle figure più importanti del teatro italiano del Novecento. Turi Ferro è una delle figure più rappresentative del teatro siciliano del secolo scorspo e gran parte delle sue opere sono tratte dai testi di Luigi Pirandello e Nino Martoglio.

Lo spettacolo racconta la nascita di un’amicizia profonda tra un’anziana donna ebrea e il suo autista afroamericano nell’America del dopoguerra, affrontando con delicatezza e ironia temi complessi come il razzismo, le differenze sociali e il valore umano dell’incontro.

L’adattamento è firmato da Mario Scaletta . Lo spettacolo ha già attraversato, con successo, alcuni tra i principali palcoscenici italiani.

La stagione teatrale del “Vittoria Colonna” è diretta da Tiziana Bellassai.

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