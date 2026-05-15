L’istituto “Fabio Besta” di Ragusa premiato ai Campionati di Imprenditorialità JA Sicilia 2026

Importante riconoscimento per l’I.T.C.A. “Fabio Besta” di Ragusa ai Campionati Territoriali di Imprenditorialità JA Sicilia 2026, svoltisi il 5 maggio presso l’ITT “Ettore Majorana” di Milazzo. L’istituto ragusano si è distinto conquistando il premio come “Migliore Istituto Esordiente” grazie al progetto innovativo “Ibleo Sensor”, sviluppato nell’ambito del programma Junior Achievement Italia.

Protagonista del risultato è la classe 4BM indirizzo SIA, che ha saputo imporsi in una competizione regionale di alto livello dedicata alla cultura imprenditoriale giovanile, coinvolgendo circa 500 studenti e oltre 40 mini-imprese provenienti da 11 scuole siciliane.

“Ibleo Sensor”, tecnologia e sostenibilità contro lo spreco idrico

Il progetto, denominato “IbleoCare_JA”, nasce con un obiettivo preciso: contrastare lo spreco idrico attraverso un dispositivo intelligente per il monitoraggio dell’umidità del suolo. Il sistema “Ibleo Sensor” è in grado di rilevare i livelli di umidità e la temperatura del terreno, consentendo un’irrigazione mirata e riducendo i consumi fino al 25%.

Pensato per giardini domestici e piccoli orti, il dispositivo si distingue per la sua semplicità d’uso, l’accessibilità economica e l’impatto ambientale positivo, inserendosi nel più ampio contesto dell’agricoltura sostenibile e dell’innovazione tecnologica applicata al territorio.

Un percorso formativo tra impresa, innovazione e competenze digitali

Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno sviluppato non solo il prototipo tecnologico, ma anche un vero e proprio modello imprenditoriale. Il lavoro ha incluso analisi di mercato, business plan, strategie di marketing e gestione economica, oltre a competenze legate alla comunicazione digitale e al lavoro di squadra.

Un percorso formativo che ha permesso agli studenti di consolidare capacità trasversali fondamentali come problem solving, organizzazione e gestione del tempo, elementi sempre più centrali nel mondo del lavoro contemporaneo.

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