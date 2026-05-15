L’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa entra ufficialmente nella rete nazionale Ospivax con l’assegnazione di tre Bollini per il biennio 2026-2027, il massimo riconoscimento previsto dal programma dedicato alla promozione della vaccinazione in ambito ospedaliero. Il risultato colloca la struttura tra le realtà più virtuose a livello nazionale nella promozione della prevenzione e nella gestione […]
L’istituto “Fabio Besta” di Ragusa premiato ai Campionati di Imprenditorialità JA Sicilia 2026
15 Mag 2026 12:31
Importante riconoscimento per l’I.T.C.A. “Fabio Besta” di Ragusa ai Campionati Territoriali di Imprenditorialità JA Sicilia 2026, svoltisi il 5 maggio presso l’ITT “Ettore Majorana” di Milazzo. L’istituto ragusano si è distinto conquistando il premio come “Migliore Istituto Esordiente” grazie al progetto innovativo “Ibleo Sensor”, sviluppato nell’ambito del programma Junior Achievement Italia.
Protagonista del risultato è la classe 4BM indirizzo SIA, che ha saputo imporsi in una competizione regionale di alto livello dedicata alla cultura imprenditoriale giovanile, coinvolgendo circa 500 studenti e oltre 40 mini-imprese provenienti da 11 scuole siciliane.
“Ibleo Sensor”, tecnologia e sostenibilità contro lo spreco idrico
Il progetto, denominato “IbleoCare_JA”, nasce con un obiettivo preciso: contrastare lo spreco idrico attraverso un dispositivo intelligente per il monitoraggio dell’umidità del suolo. Il sistema “Ibleo Sensor” è in grado di rilevare i livelli di umidità e la temperatura del terreno, consentendo un’irrigazione mirata e riducendo i consumi fino al 25%.
Pensato per giardini domestici e piccoli orti, il dispositivo si distingue per la sua semplicità d’uso, l’accessibilità economica e l’impatto ambientale positivo, inserendosi nel più ampio contesto dell’agricoltura sostenibile e dell’innovazione tecnologica applicata al territorio.
Un percorso formativo tra impresa, innovazione e competenze digitali
Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno sviluppato non solo il prototipo tecnologico, ma anche un vero e proprio modello imprenditoriale. Il lavoro ha incluso analisi di mercato, business plan, strategie di marketing e gestione economica, oltre a competenze legate alla comunicazione digitale e al lavoro di squadra.
Un percorso formativo che ha permesso agli studenti di consolidare capacità trasversali fondamentali come problem solving, organizzazione e gestione del tempo, elementi sempre più centrali nel mondo del lavoro contemporaneo.
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