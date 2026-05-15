Progetto Natura leader del latte siciliano: bilancio positivo e investimenti da 6,5 milioni

Numeri da primato e una crescita costante che conferma il ruolo centrale di Progetto Natura nel comparto lattiero-caseario siciliano. La cooperativa, che rappresenta 126 soci allevatori, si consolida come la più grande realtà regionale per raccolta di latte vaccino, con oltre 52,6 milioni di litri commercializzati, pari a circa il 25% dell’intera produzione siciliana.

Un risultato che si accompagna a un’altra cifra simbolica: 82.490 chilogrammi di Ragusano DOP commercializzati, dato che conferma la leadership della cooperativa nel segmento delle produzioni di eccellenza e a denominazione d’origine protetta.

Una filiera strutturata tra qualità certificata e benessere animale

Il sistema produttivo di Progetto Natura si distingue per una filiera altamente organizzata e diversificata. Dei milioni di litri di latte bovino raccolti, oltre 1,4 milioni sono stati destinati alla produzione di Ragusano DOP, mentre più di 8,4 milioni di litri rientrano nella filiera “QS” Qualità Sicura certificata dalla Regione Siciliana.

La restante produzione è stata commercializzata come “Alta Qualità”, secondo standard certificati ISO 22005 e con attestazioni legate al benessere animale attraverso la certificazione Cremba, a conferma di un modello produttivo attento non solo alla resa economica ma anche alla sostenibilità e alla qualità del prodotto finale.

Accanto al latte vaccino, la cooperativa ha registrato anche oltre un milione di litri di latte ovino e 446.330 chilogrammi di formaggi commercializzati, a testimonianza di una capacità produttiva ampia e articolata.

Bilancio in crescita e utili positivi

I dati economici confermano il trend positivo. Il valore della produzione ha raggiunto i 38,1 milioni di euro, con un incremento del 5,67% rispetto all’esercizio precedente, mentre l’utile di bilancio si attesta a 17.931 euro.

Risultati che sono stati presentati nel corso dell’assemblea dei soci, durante la quale è stato approvato anche l’aggiornamento del piano triennale di sviluppo che prevede investimenti superiori ai 6,5 milioni di euro.

Il presidente Giovanni Campo ha sottolineato come, nonostante le difficoltà del settore agricolo e lattiero-caseario, la cooperativa continui a rafforzarsi grazie a una strategia di investimenti lungo tutta la filiera e al coinvolgimento diretto dei soci.

Investimenti, innovazione e promozione del Ragusano DOP

Nel corso dell’assemblea sono stati illustrati anche i progetti di sviluppo futuri, curati dal direttore generale Salvatore Cascone, che hanno evidenziato i risultati dei primi mesi del 2026 e il piano di comunicazione dedicato alla valorizzazione del Ragusano DOP, finanziato attraverso la misura 3.2 del PSR.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla crescita della società partecipata “Natura e Qualità”, proprietaria del marchio “Ragusa Latte”, sempre più presente sul mercato e ormai diventato un vero e proprio brand identitario del territorio.

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