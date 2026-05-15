Comiso celebra il giovane talento Filippo Barone: conquista la medaglia “Margherita Hack” ai Campionati Italiani di Astronomia

Un orgoglio per Comiso e per tutta la scuola siciliana. Filippo Barone, studente della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga” di Comiso, ha conquistato la prestigiosa medaglia “Margherita Hack” alla XXIV edizione dei Campionati Italiani di Astronomia, una delle competizioni scientifiche più importanti e selettive del panorama nazionale.

Il giovane talento comisano si è distinto tra oltre 3800 studenti provenienti da tutta Italia nella categoria Junior 1, dedicata agli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Dopo aver brillantemente superato la fase d’istituto e quella regionale, Filippo è entrato tra i 27 finalisti nazionali che si sono sfidati a Monza il 28 aprile 2026, presso il liceo scientifico Frisi.

Ad accompagnarlo in questa straordinaria esperienza è stata la docente Kentia Barone, che ha seguito il ragazzo durante tutto il percorso formativo e competitivo dal 27 al 29 aprile. Le prove finali hanno messo alla prova i concorrenti con esercizi pratici e teorici su stelle, pianeti, fenomeni cosmici e problemi di astrofisica avanzata.

Solo cinque studenti in tutta Italia sono riusciti a conquistare la tanto ambita medaglia “Margherita Hack”, assegnata durante la cerimonia ufficiale al teatro Binario 7 di Monza il 29 aprile 2026. Tra loro, il nome di Filippo Barone ha brillato portando in alto il nome di Comiso.

“L’astronomia mi aiuta a capire il nostro posto nell’universo”

Determinazione, passione e curiosità scientifica hanno permesso al giovane studente di emergere in una competizione di altissimo livello.

“Sono molto felice ed emozionato – ha dichiarato Filippo Barone –. L’astronomia mi affascina perché ci permette di capire meglio il mondo che ci circonda e il nostro posto nell’universo”.

Parole che raccontano la maturità e la sensibilità di un ragazzo già proiettato verso il futuro della ricerca scientifica.

Grande soddisfazione anche per la docente Kentia Barone, che ha evidenziato l’importanza dell’impegno e della passione nello studio: “Filippo è un esempio per tutti gli studenti. Con dedizione e curiosità si possono raggiungere risultati straordinari”.

L’orgoglio della scuola “Giovanni Verga”

Il successo ottenuto ai Campionati Italiani di Astronomia ha acceso l’entusiasmo dell’intera comunità scolastica della “Giovanni Verga”.

La dirigente scolastica Maria Cafiso ha espresso parole di grande orgoglio per il traguardo raggiunto: “Questa vittoria rappresenta un risultato straordinario che riempie di soddisfazione tutta la nostra scuola. È la dimostrazione della qualità della formazione scientifica che offriamo ai nostri studenti”.

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