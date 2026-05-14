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Scoglitti guarda al futuro: nasce la nuova pista ciclabile sulla Riviera Lanterna
14 Mag 2026 16:57
Una passerella sul mare pensata per cittadini, famiglie, sportivi e turisti. È stata consegnata oggi alla comunità la nuova pista ciclabile lungo la Riviera Lanterna di Scoglitti, un’opera destinata a cambiare il volto del lungomare della frazione marinara.
Il progetto rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni sul fronte della mobilità sostenibile e della valorizzazione urbana del territorio costiero di Vittoria.
Un investimento da 800 mila euro per la mobilità sostenibile
L’opera è stata resa possibile grazie a un finanziamento da 800 mila euro ottenuto tramite un emendamento presentato da Nello Di Pasquale.
Una pista ciclabile sul mare senza impatto sulla viabilità
La nuova infrastruttura sorgerà lungo la Riviera Lanterna con un affaccio diretto sul Mediterraneo e senza incidere sulla viabilità esistente.
Non una semplice corsia ciclabile, ma una vera passerella panoramica sul mare progettata per valorizzare uno degli scorci più suggestivi della costa siciliana.
L’obiettivo è offrire un nuovo modo di vivere il lungomare, incentivando mobilità dolce, passeggiate, attività sportive e turismo sostenibile.
Scoglitti sempre più attrattiva tra turismo e sostenibilità
Negli ultimi anni Scoglitti si è affermata come una delle località balneari più dinamiche del territorio ragusano, apprezzata per il mare, il porto e la tradizione legata al pescato locale.
Proprio la Riviera Lanterna era stata scelta recentemente anche dalla FIAT come location per il lancio della nuova Topolino, confermando il crescente interesse nazionale verso questo tratto della costa mediterranea.
L’amministrazione: “Una città più vivibile e moderna”
Durante la cerimonia, l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Nicastro ha evidenziato il valore strategico dell’intervento.
Secondo l’assessore, la nuova pista ciclabile rappresenta una parte concreta del percorso di trasformazione urbana avviato dall’amministrazione comunale per rendere il territorio più moderno, sostenibile e vivibile.
L’obiettivo dichiarato è ridurre traffico e inquinamento investendo in opere pubbliche capaci di migliorare la qualità della vita.
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