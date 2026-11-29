Scicli e Avola, le vincenziane con il vescovo Rumeo per la Medaglia Miracolosa

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Le volontarie Vincenziane di Scicli ed Avola insieme al vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, per pregare la Vergine Maria apparsa, in Francia il 27 novembre 1830, a Santa Caterina Labouré per chiederle di coniare la Medaglia Miracolosa. Gli unici due gruppi di volontarie vincenziane rimaste all’interno della struttura della Chiesa netina, venerdì scorso, hanno pregato assieme al vescovo Rumeo ed ai tantissimi fedeli devoti della Madonna del Miracolo, nella chiesa del Crocifisso ad Avola dove fino a qualche anno fa hanno prestato il loro servizio le Figlie della carità, volute da San Vincenzo De’ Paoli per raggiungere i poveri, i malati ed i bisognosi; religiose che sono state trasferite nella casa di Catania.

“Fa’ che la tua Medaglia sparga su di noi e su tutti i nostri cari i tuoi raggi benefici – recita la preghiera devozionale – guarisca i nostri ammalati, conceda pace alle nostre famiglie, dia a tutti forza per testimoniare la fede. Essa ci scampi da ogni pericolo e porti conforto a chi soffre, consolazione a chi piange, luce e forza a tutti. Preghiamo l’intercessione di Maria affinché i poveri trovino ascolto, gli stranieri accoglienza, i lavoratori rispetto, i pellegrini una luce di speranza”. Un messaggio che giunge al cuore e che invita a non voltare il viso altrove ignorando il bisogno.

Leggi anche: Diocesi di Noto, importante riconoscimento per il vescovo, Mons. Rumeo

Mons. Salvatore Rumeo, nella sua omelia ha ricordato ai tanti fedeli che hanno affollato la chiesa in ogni ordine e posto, come “il mondo ha bisogno di gesti di carità e di amore e come oggi è necessario recuperare il modo con cui vivere il Vangelo – ha detto Rumeo – non un cristianesimo mediocre, da mezza classifica. Dobbiamo dare a Dio tutte le nostre forze e tornare a pregare ed a consegnare il nostro cuore al Signore. Le nostre comunità sono chiamate a vivere il Rinascimento nella carità e nell’amore in un esercizio silenzioso e continuo che possa arrivare ai giovani”.

Amore, condivisione e servizio attento sono i binari sui quali camminano le volontarie Vincenziane diventate, a Scicli come ad Avola, punto di riferimento per i bisogni dei fragili e delle famiglie con bambini. E, oggi, in una società oppressa da una crisi economica e sociale, una “goccia” di amore dà speranza a chi rischia di perderla nella disperazione di una solitudine incresciosa.

A conclusione del momento religioso la professoressa Francesca Gringeri Pantano ha spiegato la bellezza della chiesetta del Crocifisso soffermandosi sui dipinti di artisti fiamminghi e sugli altari in legno che rendono pregevole la chiesetta annessa all’ex convento Vincenziano delle suore Figlie della Carità.

Sempre nella Diocesi di Noto: Scicli, cresimandi e famiglie al Carmine.

⛪ Orari delle messe nelle chiese della provincia

Tutte le notizie di Scicli

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata