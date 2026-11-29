Ispica, l’ebook con la dedica dell’autore: Edizioni Spaccaforno sbarca nel digitale

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Un libro firmato resta in un cassetto, con la data e il nome scritti a penna. Un ebook, di solito, è un file uguale per tutti. A Ispica qualcuno ha deciso che non deve per forza essere così. Le Edizioni Spaccaforno.it, la piccola casa editrice indipendente fondata dallo scrittore Saro Fronte, hanno portato l’intero catalogo in formato digitale e annunciano una copia elettronica personalizzata per chi incontra l’autore dal vivo.

Il catalogo ispicese su Amazon, Kobo e Google Play

L’ultimo tassello è stato il caricamento di Spaccaforno, la Signora e Montaltano, il romanzo più recente di Fronte. Con quel titolo tutti i libri della casa editrice, da Cafè di Sicilia in poi, sono disponibili su Amazon Kindle e sono entrati nel circuito Kobo, che li distribuisce sugli scaffali digitali di Feltrinelli, Mondadori e IBS. A breve, fa sapere l’editore, arriveranno anche su Google Play Libri.

I prezzi restano bassi per scelta: da 2,99 a 4,99 euro. L’idea, spiega la casa editrice, è far circolare le storie il più possibile.

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La «copia unica»: la dedica dentro il file

La novità vera non è tecnica. A chi compra un libro durante le presentazioni, o incontrando Fronte di persona, non arriverà il file standard ma un ebook generato al momento, con una pagina di dedica che riporta il nome del lettore, la data e il luogo dell’incontro. È la versione digitale della firma sul frontespizio, quella che di solito resta prerogativa della carta.

«Per un editore che ha fatto della carta e della fisicità del banco i suoi vessilli, abbracciare il digitale ha significato imparare un altro aspetto del mestiere», dice Saro Fronte. «Volevamo che le nostre storie potessero viaggiare ovunque. E abbiamo voluto aggiungere un tassello che non ci risulta faccia nessun altro: se mi incontrate dal vivo, il vostro ebook diventerà un pezzo unico, con una dedica dentro le pagine digitali. Perché la memoria di un incontro non deve perdersi nell’anonimato di un semplice download».

Un editore che racconta Spaccaforno

Il nome della casa editrice richiama quello antico di Ispica, e non è un caso: i libri di Fronte tornano spesso alla storia e alla memoria del paese, come i «Carbonari del Sospiro» ambientati nella Spaccaforno del 1823. Con il passaggio agli ebook l’editore ha anche rinnovato il sito spaccaforno.it, dove ora si trovano le schede dei libri, i link per l’acquisto e le informazioni.

Il catalogo resta lo stesso di sempre. Cambia il modo in cui arriva al lettore, e chi stringe la mano all’autore porterà a casa, anche dentro un tablet, qualcosa che nessun altro avrà.

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