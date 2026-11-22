Basket, la Meerkat Scicli batte Paternò 68-53 senza Miljkovic: Conti ne fa 27

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La Meerkat Basket Scicli ancora corsara. Sabato il colpaccio vincendo per 68-53 sul Basket Club Paternò. Una gara valevole quale settima giornata del campionato di Basket Dr1. Il risultato è il frutto di una grande prova in cui gli sciclitani hanno messo, senza alcun risparmio, cuore e gioco.

Per i ragazzi del coach Lucio Lonatica la partita di cartello è stata giocata con grande impegno in un momento in cui si è in piena emergenza per la pesante assenza di Miljkovic, fermato da un attacco febbrile.

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La svolta nel secondo quarto

L’incontro si è aperto all’insegna del grande equilibrio. Il primo quarto, combattuto punto a punto, ha chiuso sul 17-14 per Scicli. La svolta è arrivata nella seconda frazione con i ragazzi di Lonatica che hanno stretto le maglie in difesa concedendo appena 6 punti agli ospiti e piazzando un parziale devastante di 21-6 che ha permesso di andare all’intervallo lungo sul 38-20, toccando anche il massimo vantaggio di +20.

Nella ripresa gli ospiti hanno tentato la reazione d’orgoglio accorciando leggermente le distanze nel terzo periodo (12-16), ma nell’ultimo quarto gli sciclitani hanno gestito con lucidità il margine accumulato (18-17 il parziale), chiudendo i conti senza mai rischiare davvero il rientro degli avversari.

Conti trascina l’attacco

A trascinare l’attacco sciclitano ci ha pensato Conti, autore di una prestazione da 27 punti (top scorer dell’incontro), ben coadiuvato dalla doppia cifra di Abadia (12 punti) e Lonatica (10 punti). Prezioso anche il contributo di D’Onofrio (9 punti) e di tutto il roster ruotato sul parquet.

«Archiviata questa importante vittoria, la Meerkat è già proiettata al prossimo impegno di campionato, in trasferta a Canicattì, con l’obiettivo di dare continuità a questo straordinario momento di forma», commenta la società, che gode del momento positivo della sua squadra.

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Tabellino Meerkat: Conti 27, Abadia 12, Lonatica 10, D’Onofrio 9, La Rocca 5, Sammito 3, Manenti 2, Ventura, Giurdanella ne, Giannone ne, Statello ne.

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