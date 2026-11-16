Basket, la Meerkat Scicli espugna Zafferana 93-60 e resta seconda: Conti ne fa 29

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Ancora una vittoria fuori casa per la Meerkat Basket Scicli che, nello scorso fine settimana, incontrando il Basket Club Zafferana, in terra etnea ha vinto la gara con il risultato di 93-60. Una vittoria netta, voluta, cercata e ottenuta da un team che sta giocando un campionato di pregio, quello del DR1 Sicilia.

Partiti da Scicli con l’intento di fare risultato, hanno condotto la gara con un controllo costante e progressivo. Guardando diritto e senza lasciare spazi a cambio, i ragazzi del coach Lucio Lonatica sono riusciti a raggiungere il vantaggio massimo di 37 punti.

Nel primo quarto (10-25) già s’è visto quello che sarebbe stato il ritmo della gara; il +15 è stato da sprone per i ragazzi trascinati da un eccezionale Conti, autore di 12 punti nel solo quarto inaugurale, che poi diventeranno a fine gara ben 29 punti. Gli etnei hanno risposto inizialmente con Scalella, poi il prosieguo con il secondo quarto (13-21), in cui il divario si è allargato ulteriormente grazie alle giocate di Miljkovic, che ha messo in saccoccia 8 punti nel quarto.

Nella terza frazione (16-26) i ragazzi biancoazzurri hanno consolidato il vantaggio con un parziale di 26-16, con D’Onofrio che, dalla cattedra, ha realizzato 10 punti per la Meerkat Basket Scicli. L’ultimo quarto di gara si è chiuso in parità sul 21-21, dato che non ha influito sul risultato finale. Per i padroni di casa si è distinto Sapienza con 7 punti nel quarto, mentre per gli ospiti Manenti chiude la sua prova con 8 punti nell’ultimo periodo.

Con questa vittoria gli sciclitani consolidano il secondo posto in classifica. C’è grande attesa per la gara della prossima giornata: lo scontro al vertice con il Paternò non è cosa da poco.

Tabellino Meerkat: Conti 29, D’Onofrio 19, Miljkovic 15, Manenti 9, La Rocca 7, Abadia 6, Ventura 3, Sammito 3, Giurdanella 2, Giannone, Nicoscia.

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