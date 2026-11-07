Virtus Ragusa, contro Milazzo un derby per rinascere: «Dobbiamo crescere in fretta»

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Archiviata la trasferta amara sul campo della capolista Sarno, la SuperConveniente Virtus Ragusa torna al PalaPadua per un derby che vale una ripartenza. Domenica alle 18 la squadra di Gianni Recupido ospita la Svincolati Milazzo nella settima giornata del girone F di Serie B Interregionale, a caccia del terzo successo in campionato.

L’avversario arriva in salute. Con quattro vittorie e due sconfitte, Milazzo ha cambiato passo dopo il ko di Sora: prima il 67-62 al PalaMilone contro l’Academy Catanzaro, fino a quel momento imbattuta, poi il primo successo esterno a Rende (84-75) e il 78-64 interno contro Marigliano. Con Priulla al terzo anno in panchina e il capitano Luca Bolletta tra i confermati, la Svincolati guida il gruppo delle terze e ha trovato nei rinforzi estivi i suoi tre migliori realizzatori.

Il pericolo numero uno è il lituano Dominykas Simonis, classe 2006: 17 punti di media, season high di 31 a Rende e primo del girone per valutazione (22,7) insieme a Raupys della Virtus Sarno. Da tenere d’occhio anche il play-guardia Filippo Paoli, 16,3 punti a partita, mentre sotto canestro il senegalese Kalidou Kebe viaggia a 11 di media. In estate sono arrivati anche il lungo Brusaterra, dalla Reyer Venezia, e Baiardi, dal College Basketball Borgomanero; è rientrata a Milazzo la guardia Antonio Barbera.

I precedenti sorridono ai ragusani: nella passata stagione la Virtus si è presa entrambi i derby, in volata al PalaPadua (90-88) e con un margine più largo al ritorno al PalaMilone (91-62).

«Ci aspettavamo qualche difficoltà, perché siamo una squadra giovane e in gran parte nuova, ma non pensavamo che l’inizio sarebbe stato così complicato – dice il capitano Agustin Fabi, rientrato in campo a Sarno dopo l’infortunio alla caviglia –. Dobbiamo crescere in fretta, a partire dall’energia e dall’aggressività. In palestra lavoriamo bene e durante la settimana vediamo dei progressi. Adesso dobbiamo portarli in partita e far vedere già domenica che squadra vogliamo essere». E sulla caviglia: «Va meglio e domenica spero di poter dare qualcosa in più. La mia esperienza deve vedersi in campo, nelle cose che faccio. Milazzo ha vinto quattro partite e arriva con la serenità di chi ha raccolto risultati. Noi dobbiamo concentrarci su quello che possiamo migliorare. Siamo alla settima giornata. Affrontiamo il derby con fiducia».

Arbitrano Federico Giunta di Ragusa e Federico Catalano di Pedara. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su www.virtusragusabasket.it al costo di tre euro.

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