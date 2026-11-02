Basket, la Meerkat Scicli espugna Catania: 72-67 al Tre Torri, D’Onofrio ne fa 21

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Una vittoria rincorsa e raggiunta a fine gara, con il Tre Torri che ha risposto punto per punto agli ospiti, decisi a fare propria la gara. Ma contro la Meerkat, sabato pomeriggio, c’era poco da fare. Ha giocato bene in terra etnea, superando l’avversaria con il punteggio finale di 72 a 67.

Nei primi tre quarti la supremazia è stata dei padroni di casa, che non sono riusciti a fermare la rimonta degli ospiti. L’equilibrio per le due squadre è arrivato nel secondo quarto, con lo Scicli che è stato capace di mantenere le distanze grazie alla precisione dalla linea della carità (6/6 ai liberi) e ai punti preziosi di D’Onofrio. Il Tre Torri ha comunque risposto punto su punto. Al riposo le due squadre sono andate con il risultato di 38-28.

Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia del match è rimasta invariata, con i ragazzi di coach Lonatica che hanno continuato a gestire la gara, riuscendo a conservare i 10 punti di margine prima dell’ultimo e decisivo quarto. Nell’ultima frazione gli etnei sono riusciti a piazzare un importante parziale di 12-0 guidato da Pennisi (9 punti nel quarto), riaprendo completamente i giochi e riportandosi sul -4 (63-59). Ma verso il finale di gara i punti chiave di Lonatica, Abadia e D’Onofrio (7 punti nel quarto, tra cui una tripla fondamentale) hanno permesso alla Meerkat di respingere l’assalto e sigillare la vittoria sul 72-67 finale.

Tabellino: D’Onofrio 21, Conti 18, Abadia 12, Lonatica 11, Miljkovic 5, Manenti 5, Ventura, La Rocca, Sammito ne, Giannone ne, Nicoscia ne.

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