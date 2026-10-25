Virtus Ragusa, serata opaca al PalaPadua: Benevento rovina la rimonta e passa 69-75

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Troppa fatica per Ragusa che, pur aggiudicandosi due dei parziali, non riesce a completare la rimonta, complice l’assenza di Fabi e una serata di squadra, dal punto di vista realizzativo, di certo non eccelsa. Ragusa perde in casa contro la Miwa Basket Benevento nella quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale.

Prima frazione in salita per Ragusa, che riesce a sbloccare il tabellino con due tiri liberi dopo 5 minuti di gioco. Non fa molto meglio Benevento, in un tempo caratterizzato da un’altissima imprecisione e costellato da numerosi falli commessi da entrambe le parti. Il primo canestro in azione lo segna Piscetta quando sono trascorsi quasi sei minuti. L’ingresso di Sorrentino smuove qualcosa, ma non basta. È Baker che insacca il +8 per gli ospiti, 4-12 a tre minuti dalla prima sirena, per una prima frazione che si chiude sul 9-17 per Benevento.

Recupido cerca di mescolare le carte, dando maggiore pressione difensiva per recuperare qualcosa in transizione e accelerando il gioco per evitare la difesa schierata. In avvio di seconda frazione sono Vijber con un 2+1, una penetrazione di Giovanni Tumino e Lanzi da 3 a riportare i conti in pari in un minuto e mezzo, ma Benevento continua a lavorare ai fianchi di Ragusa, che nella fretta perde lucidità. A metà frazione i padroni di casa sono costretti nuovamente a rincorrere, con la squadra ospite che con Giacomi, Zanini e Migone allarga la forbice fino al +8. L’operazione di ricucitura è difficile: ancora troppi palloni persi e il pitturato sembra sotto il controllo degli avversari. Ancora -7 a quattro secondi dal riposo lungo: Recupido organizza in panchina l’ultimo attacco ed è Vijber, con un tiro sulla sirena, a portare Ragusa al -5, 31 a 36.

La terza frazione sembra la copia del secondo tempino: Ragusa parte bene, ma Benevento ricuce e riparte. Lanzi trova un canestro e fallo, ma fa altrettanto Baker. Poi ancora Peterson, primo canestro della partita del lungo virtussino, ma Lanzi esce per qualche minuto: i suoi tre falli preoccupano. Murolo mette in fila sei punti consecutivi e riporta Benevento a +8; Sorrentino prende ritmo e riduce lo svantaggio dall’arco grande. Ma a due minuti dalla fine del quarto Giacomi, con due mefitici tiri da 3 e due liberi, porta la squadra ospite a +13. Tanta roba, soprattutto per il dispendio di energie necessario ai virtussini per recuperare. Ci prova nuovamente Sorrentino, che allo scadere va ancora a segno da 3.

Ultima frazione ancora complicata per Ragusa, che soffre anche dell’impossibilità di utilizzare Fabi, in panchina ma solo per onore di firma. La situazione falli per Ragusa è complessa: Peterson ne ha 4 dall’inizio del tempo, e Vijber e Lanzi, a due minuti e mezzo dalla fine del match, devono stare altrettanto cauti. È Vijber a riportare sotto Ragusa a un minuto e mezzo dalla fine. Diventa una partita a scacchi. Due liberi a segno e un extra possesso per un “intenzionale” producono il 63 a 67, ma nel ribaltamento di fronte è Di Febo a segnare dall’arco grande per Benevento. Ancora Lanzi e Vijber tengono viva Ragusa: a 14 secondi dalla fine è 69-73 e si cerca di interrompere il gioco con il fallo sistematico. Benevento dalla lunetta è precisa. Ultimo stop con il time out di Recupido a 9 secondi. Vijber prova a sparare, ma cartucce non ce ne sono più. Benevento fa il colpo in casa di Ragusa, che non è riuscita a trovare il bandolo della matassa.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa – Miwa Basket Benevento 69-75

Parziali: 9-17; 31-36 (22-19); 48-56 (17-20); 69-75 (21-19)

Ragusa: Bandiera 7, Tumino C., Piscetta 6, Orrego 2, Porcu 2, Rosso, Fabi, Tumino G. 6, Vijber 20, Sorrentino 6, Peterson 6, Lanzi 14. All. Recupido

Benevento: Rianna 9, Baker 9, Morvillo 1, Gruosso, Parrillo 2, Zanini 8, Iommelli 4, Murolo 10, Migone 7, Di Febo 5, Giacomi 20. All. Parrillo

Note: usciti per 5 falli Lanzi e Orrego (Ragusa).

Arbitri: Matteo Bertoni di Anzio e Roberto Rizzuto di Latina.

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