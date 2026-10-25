Derby da brividi al Pala Minardi: la Passalacqua rimonta Alcamo con una Consolini da urlo

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Una serata iniziata in salita e finita in festa. Il derby siciliano è della Passalacqua Ragusa, che al Pala Minardi rimonta una Sicilybycar Golfo Basket Alcamo a lungo in controllo e la supera 67-60, trascinata da una capitana Consolini in versione «cyborg».

La partita sembrava complicata fin dall’inizio. Le aquile iblee faticavano a trovare la via del canestro e subivano la fisicità delle ospiti, che dominavano sotto le plance grazie soprattutto alla presenza di Lo Sylla nel pitturato. Dopo il primo quarto Ragusa era sotto di un punto (11-12), all’intervallo il divario era salito a sei (30-36). Il piano partita, l’ha ammesso la stessa squadra, non veniva eseguito. Alcamo, con la regia di Cupido spesso a quattro mani con Russo e il contributo di Vella e Schena, è arrivata a +11 nel corso del terzo quarto.

Il punto di svolta è arrivato a metà frazione, quando coach Ferrara ha dovuto richiamare in panchina Lo Sylla per il quarto fallo. Ragusa ha trovato la scossa: un 2+1 di Cosaro, un doppio canestro di Consolini, una tripla di autorità ancora di Cosaro e due liberi guadagnati in penetrazione dalla capitana hanno riportato il match in parità. Alla fine del terzo quarto Alcamo era avanti di un solo punto (49-50).

Nell’ultimo periodo Consolini ha preso per mano le compagne, portando la Passalacqua a +3, mentre Ronchi, al fianco di Johnson sotto canestro, ha messo a segno quattro liberi di grande peso. Alcamo, con Cupido, è tornata fino al -6, ma una tripla di Cosaro ha messo la parola fine alla sfida. Ragusa ha poi mantenuto la concentrazione nel minuto e mezzo conclusivo, respingendo l’ultimo tentativo di rimonta delle ospiti, mentre il Pala Minardi si trasformava in una bolgia festante.

«Il tema è stato il non mollare», ha spiegato a fine gara il tecnico Paolo Seletti, raccontando come la squadra abbia cambiato la difesa nel pitturato, che non girava, e abbia poi preso fiducia. Seletti ha invitato a consolidare la consapevolezza di avere una squadra profonda, in cui le protagoniste di oggi possono essere le gregarie di domani, ma ha anche sottolineato che la gara è stata giocata, a suo giudizio, «molto al di sotto delle nostre possibilità». Il derby, ha aggiunto, è «una partita a statuto speciale» e aver girato l’inerzia dà morale e fiducia.

Sulla stessa linea Sara Ronchi, che ha parlato di «un grande cuore» e di una squadra capace di unirsi nei momenti difficili. La giocatrice ha riconosciuto in Consolini «un vero capitano», senza la quale forse il gruppo si sarebbe disunito, e ha ringraziato il pubblico per la spinta che ha aiutato a ritrovare l’intensità perduta, sottolineando che la vittoria è stata «di squadra».

Ospite d’onore al Pala Minardi la presidente del comitato regionale Fip Sicilia, Cristina Correnti, che ha definito la sfida una serata importante per il basket femminile siciliano, con due società che credono nel settore, investono e hanno la responsabilità di fare da traino a tutto il movimento. Correnti ha anche ricordato una flessione nelle categorie giovanili, in particolare nell’under 13 e 14, che deve far riflettere e che sarà motivo per dare maggiore attenzione al movimento.

Il tabellino

Passalacqua Ragusa – Sicilybycar Alcamo Basket 67-60 (11-12, 30-36, 49-50, 67-60)

Passalacqua Ragusa: Marras ne, Consolini 20, Ronchi 13, Mazza, Cosaro 12, Stroscio 2, Leghissa ne, Heriaud 4, Guzzoni, Olodo, Di Fine, Johnson 16. Allenatore: Seletti.

Alcamo: Lo Sylla 9, Prete 3, Nikolic, Tempia 5, Cupido 10, Sassetti 2, Ndiaye, Russo Francesca 16, Schena 5, Vella 10. Allenatore: Ferrara.

Arbitri: Rubera e De Giorgio. Uscita per cinque falli: Lo Sylla (Alcamo).

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