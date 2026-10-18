La Virtus dilaga nella ripresa (70-107). A Rende prima vittoria in trasferta

Prima vittoria in trasferta per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che espugna Rende dopo una gara controllata dal secondo quarto, con un attacco brillante (12/22 nelle triple) e protagonisti diversi: nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone F, finisce 70-107. Si tratta del secondo successo consecutivo, dopo quello infrasettimanale su Marigliano. Bene tutti in casa Virtus: 20 punti per Bandiera, 16 a testa per Lanzi e Vijber, sei uomini in doppia cifra. Dominio anche a rimbalzo (44 a 24).

Coach Recupido risparmia Fabi, reduce da un problema alla caviglia nel corso della rifinitura. E’ l’occasione per vedere all’opera un quintetto più “piccolo”, con Orrego e Lanzi in cabina di regia. Peterson segna il primo vantaggio ragusano (4-6), Vijber mette in azione le quattro ruote motrici (10-14), anche se è la prima tripla di Lanzi ad allargare il gap in favore degli ospiti (12-19). Rende, tre sconfitte prima di oggi, perde quasi subito Scarpone (per infortunio) e si aggrappa come può alla partita. La Virtus al primo mini intervallo conduce di due lunghezze (17-19). E’ Giovanni Tumino a dare la prima accelerazione nel secondo quarto. Ragusa è centrata e con Lanzi completa un 9-0 di break per la prima fuga (17-28 al 13’). Prelati prova a metterci una pezza, ma l’attacco di Recupido è caldissimo: ancora Lanzi dall’arco, poi Piscetta e Bandiera riaprono il parzialone (2-16). Vijber e Peterson si fanno sentire anche in difesa, Osagie prova a tenere a galla Rende, ma Recupido non lascia nulla al caso e interviene con un timeout immediato. Fa bene. Ragusa tocca il +17, anche se l’ultimo canestro porta la firma di Prelati: 28-43 al 20’.

La Bim Bum Basket prova a cambiare intensità al ritorno in campo: il tentativo si traduce in un 4-0 che la Virtus è brava a rintuzzare subito. Vijber scaglia la tripla del +16, neutralizzata da Guido, il migliore fra i calabresi. Ma nella sfida fra attacchi la SuperConveniente ha più frecce al proprio arco: una di queste è Andrea Sorrentino, che si sblocca dal perimetro e mette addirittura tre triple in sequenza. L’ultima consente a Ragusa si scappare via sul 45-69 al 26’. Come nella ripresa con Marigliano, Recupido trova risposte da tutti i suoi giocatori: Piscetta, Bandiera, Orrego, Porcu. Al termine di una frazione stellare in attacco (32 punti), la SuperConveniente ha entrambe le mani sulla partita: 49-75. Nell’ultima frazione la Virtus deve soltanto gestire, e lo fa bene, senza cali d’attenzione, lucidando ulteriormente le percentuali. E dando sfoggio di grandi mezzi atletici: Vijber corregge un errore di Piscetta con una schiacciata surreale a rimbalzo d’attacco (58-91). Orrego appoggia in contropiede il centunesimo punto. Con un vantaggio stabilmente a cavallo del +30, la pratica può dirsi archiviata. Domenica prossima al PalaPadua arriva Benevento.

*IL TABELLINO*

*Bim Bum Basket Rende-SuperConveniente Virtus Ragusa 70-107*

*Bim Bum Basket Rende: *Guido 24, Gagliardi, Misasi ne, Scarpone, Greco 2, Bocevski 10, Osagie 16, Logozzo ne, Yeyap ne, Prelati 11, Mazzoleni 7. All.: Ambrico

*SuperConveniente Virtus Ragusa: *Bandiera 20, Piscetta 6, Orrego 11, Porcu 10, Fabi ne, Tumino G. 7, Vijber 16, Sorrentino 12, Peterson 9, Lanzi 16. All.: Recupido

*Arbitri: *Barbagallo di Acireale e Filesi di Chiaramonte Gulfi

*Parziali: *17-19; 28-43; 49-75.

*Note. *Usciti per cinque falli: Vijber (V)

