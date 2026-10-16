Basket serie A2: Passalacqua in trasferta a Napoli

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Terzo turno del campionato di basket di serie A2 femminile Credem Banca. La Passalacqua Ragusa che ha esordito vincendo la prima in casa ed ha osservato il turno di stop, è pronta ad affrontare in trasferta la Unitiva Napoli Women.

Due settimane dall’ultimo match disputato, per le aquile di Ragusa, che ne hanno approfittato per concentrarsi sui meccanismi di squadra e preparare al meglio la trasferta. Per la matricola Napoli, reduce da un doppio successo, il primo contro Umbertide ai supplementari ed il secondo contro Matelica, il morale è alto; nell’ultimo turno, nonostante le assenze di Kosla e Gesuele, la vittoria ottenuta in terra marchigiana è stata convincente.

Ragusa ritroverà da avversaria Chiara Grattini, che con le biancoverdi ha disputato il finale della scorsa stagione e che oggi è uno dei punti di riferimento di Napoli assieme a Berrad, Kosla e Ovner. Tra le note curiose, il faccia a faccia delle sorelle Leghissa: Nicole a Napoli ed Elisa a Ragusa, giocheranno una contro l’altra.

“L’Unitiva Napoli Women fino a qui è stata una squadra sorprendente nei primi due turni; ha giocato due match molto diversi tra loro – commenta Paolo Seletti, coach della Passalacqua -. Noi abbiamo preparato la gara con grande intensità, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista mentale. Dobbiamo mettere in campo precisione e attenzione soprattutto in difesa; Napoli sta tirando con ottime percentuali. I loro tiri sono tutti ben costruiti, hanno tante giocatrici che colpiscono dall’arco grande. La loro aggressività a tutto campo crea vantaggi sostenuti e aiutati anche da molti blocchi su chi porta palla. Dovremo allacciarci le scarpe strette il doppio rispetto al normale per venirne a capo. Parafrasando Goete – conclude Seletti – sarà un’impresa vedere Napoli e…sopravvivere, ma siamo fiduciosi e determinati”

Il match si giocherà domenica 18 ottobre al Palabarbuto di Napoli, con inizio alle 20.00 e verrà arbitrato dai signori Marcello Manco e Marco Guarino. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta su Flima.tv. IN CAMPO PER LA PREVENZIONE! In occasione del mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, la Lega Basket Femminile scende in campo unita con tutte le squadre per ricordare che la diagnosi precoce e i controlli periodici salvano la vita

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