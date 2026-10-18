È venuta a mancare a Ragusa la signora Erminia Di Gregorio, ex impiegata comunale

Ragusa – Lutto cittadino e profondo cordoglio a Ragusa per la scomparsa della signora *Erminia Di Gregorio*, vedova Scrofani, ex impiegata comunale di 79 anni.La signora Erminia si è spenta serenamente nella giornata di ieri, sabato 17 ottobre 2026, circondata dall’affetto dei suoi cari.A darne il triste annuncio sono i figli Nello e Paola, il genero Giovanni, la nuora Mini, i nipoti Enrico, Mattia e Francesco, le sorelle Rosa e Maria Renata, unitamente ai cognati, agli altri nipoti e a tutti i parenti.I funerali si terranno domani, *lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 10:00*. Il corteo funebre muoverà dalla casa dell’estinta, in via Degli Abeti 8, per poi dirigersi verso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dove avrà luogo il rito funebre.La famiglia fa sapere che le eventuali offerte raccolte saranno devolute in beneficenza e si dispensa dalle visite.