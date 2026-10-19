Necrologi: è venuta a mancare Angela Di Giacomo

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È venuta a mancare Angela Di Giacomo, aveva 92 anni

Serenamente, all’età di 92 anni, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Angela Di Giacomo, vedova di Giovanni Di Gabriele.

Ne danno il triste annuncio i figli Giorgio, Liliana e Roberto, le nuore Antonella e Carmen, gli adorati nipoti Giovanni, Francesco, Chiara, Matteo e Francesca, la cognata, i nipoti, la cara Valentina e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno martedì 20 ottobre 2026, alle ore 10.00, nella Basilica Madonna delle Grazie a Modica.

La famiglia ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno al rito funebre e si uniranno nel ricordo e nella preghiera per la cara Angela.

Modica, 19 ottobre 2026.

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