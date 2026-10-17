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Necrologi: E’ venuto a mancare Felix Alejandro Castro Lopez
17 Ott 2026 12:36
E’ venuto a mancare Felix Alejandro Castro Lopez, aveva 44 anni
Serenamente, munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Felix Alejandro Castro Lopez, di 44 anni.
Ne danno il triste annuncio la mamma, la compagna Eva Bertino, la figlia Sarah, la sorella Andrehyna, gli amici e tutti i parenti.
I funerali si svolgeranno oggi, sabato 17 ottobre 2026, alle ore 11.00, nella parrocchia San Pio X a Ragusa.
La camera ardente è stata allestita nella cappella della stessa parrocchia.
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre e si uniranno con affetto al dolore per la prematura scomparsa del caro Felix Alejandro.
Le eventuali offerte saranno devolute in beneficenza.
La famiglia dispensa dalle visite.
Ragusa, 16 ottobre 2026.
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